– August 28, 2016

مجلس النواب يحدّد اليوم مصير زيباري

خبير لـ (الزمان): العفو العام يحرم البرلمان من إقالة وزير المالية

بغداد – قصي منذر

اكد الخبير القانوني طارق حرب ان مجلس النواب لايستطيع اقالة وزير المالية هوشيار زيباري بعد اقرار قانون العفو العام، فيما يعرض البرلمان اليوم الاثنين سحب الثقة من زيباري بعد التصويت بعدم القناعة باجوبته . وقال حرب لـ (الزمان) امس ان (البرلمان لايستطيع اقالة زيباري بعد اقرار قانون العفو العام). مشيرا الى ان (القانون نافد وبانتظار النشر في الجريدة الرسمية). واضاف حرب ان (جميع التهم الموجهة لزيباري من النائب هيثم الجبوري هي تهم فساد مالي واداري وبما ان القانون اسقط هذه التهم والجرائم وانهى صفتها غير القانونية وصفتها غير الشرعية وعدها افعالا مباحة لا يعاقب عليها القانون). مؤكدا انه (لا يمكن محاسبة شخص عن أفعال عدها القانون مباحة وقرر عدم المعاقبة عليها لذا فان الشرط الدستوري للاستجواب وهو شرط المحاسبة الوارد في المادة السابقة والمؤكد عليه بالمادة 58 من النظام الداخلي لمجلس النواب سقط دستوريا وقانونيا). مشيرا الى انه (لا يجوز دستوريا السير في اجراءات سحب الثقة وإقالته برلمانيا بعد تشريع البرلمان). وتابع حرب ان (القانون لايشمل وزير الدفاع خالد العبيدي كونه اقيل قبل اصدار القانون). واتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي الحزب الديمقراطي الكردستاني بالبحث عن المغانم بالمحافظات وتحريك نوابه لافشال الدور الرقابي. وقال المالكي في بيان امس ان (ما حدث بجلسة التصويت على القناعة باجوبة زيباري من قبل النواب الاكراد هو استهانة بالسلطة التشريعية وترسيخ لمبدأ التحزب والعنصرية المكوناتية). مبينا ان (هؤلاء النواب استهانوا بالعملية السياسية في البلد لرغبتهم على تحقيق المكاسب بكل مكان وزمان).

واوضح المالكي ان (الحزب الديمقراطي يبحث عن المغانم في جميع المحافظات عسكريا ويحرك نواب حزبه في البرلمان لافشال الدور الرقابي من خلال خلق الفوضى). داعيا (رئيسي الوزراء والبرلمان الى معاقبة من اساء للعملية السياسية وانهاء تلك التصرفات وضمان عدم تكرارها مستقبلا).وكان رئيس الائتلاف نوري المالكي قد دعا اعضاء البرلمان الى الطعن بقانون العفو . وقال المالكي في تصريح امس ان (تمرير القانون بصيغة مختلفة عن تلك التي اقرتها التوافقات السياسية يثير الاستغراب). مشيرا الى (خطورة المادة المتعلقة باعادة المحاكمات والتحقيق). داعيا (النواب الى الطعن بالقانون الذي سيسمح بافلات الاف الارهابيين والمجرمين من العقاب). فيما يعرض البرلمان اليوم موضوع سحب الثقة من زيباري بعدم التصويت بعد القناعة باجوبته .

وعدت كتلة الوطنية النيابية أن ما حدث في جلسة السبت الماضي ستكون له انعكاسات لا تحمد عقباها. وقال رئيس الكتلة كاظم الشمري في بيان امس إن (ما حدث في جلسة التصويت على القناعة بأجوبة زيباري من تشابك بالأيادي وتجاوزات هو امر لم نكن نتمنى حدوثه في هذا الوقت الحرج من عمر العملية السياسية). واضاف ان (ما حدث بجلسة البرلمان ستكون له انعكاسات لا تحمد عقباها وستؤثر بشكل مباشر على الأطراف التي تبنت تلك التصرفات). داعيا الى (الابتعاد عن لغة التصعيد وترك عملية الاستجواب تمضي باطرها القانونية). الى ذلك ضيفت لجنة الثقافة النيابية وزير الثقافة فرياد راوندزي لمناقشة تخصيصات الوزارة في موازنة العام المقبل وادراج الاهوار على لائحة التراث العالمي . وقال مصدر في تصريح امس ان (اللجنة تناقش مع راوندوزي التخصيصات المالية للوزارة في موازنة العام المقبل وقرار ادراج اهوار العراق على لائحة التراث العالمي). واعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية اعادة انتخاب النائب حاكم الزاملي رئيسا لها. وقال عضو اللجنة ماجد الغراوي في تصريح امس ان (اللجنة اعادت انتخاب الزاملي رئيسا لها والنائب نايف الشمري نائب الرئيس وعبد العزيز حسن مقررها).