– August 28, 2016

الطيران يدك معقل مسؤول تفجيرات الكرادة الدامية

العبادي: الحسم ضد داعش خلال الجاري وعمليات الخالدية إنتهت

بغداد – محمد الصالحي

اعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي رسميا انتهاء العمليات العسكرية بجزيرة الخالدية التابعة لمحافظة الأنبار بعد مقتل اكثر من الف عنصر من داعش، فيما تستمر القوات الجوية باستهداف قادة التنظيم حيث تمكنت من قتل ما يسمى معاون والي بغداد المسؤول عن تفخيخ الاعتداءات الاجرامية الدامية التي شهدتها منطقة الكرادة الشرقية بالعاصمة.

وقال العبادي في بيان امس ان (النصر في جزيرة الخالدية يضاف الى الانتصارات الاخرى وقد تحقق بهمة وشجاعة المقاتلين وتضحيات الشهداء والجرحى).واضاف ان (العام الجاري هو عام الحسم ضد الارهاب ونحن نعلن لأبناء شعبنا انتهاء عمليات الخالدية بعد تحريرها بالكامل وقتل أعداد كبيرة من الدواعش وإلحاق هزيمة منكرة أخرى بهم استمرارا لهزائمهم المتلاحقة التي كان آخرها في القيارة المحررة).وأضاف (هنيئا لشعب العراق بهذه الانتصارات وبوركت جهود القوات المسلحة بكافة التشكيلات والصنوف ولأهالي الخالدية الكرام).وقال الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري في تصريح امس ان (عدد قتلى داعش خلال عملية تحرير جزيرة الخالدية بلغ نحو 1200 ـ 1250 عنصرا). مبينا ان (هذه العملية جاءت ثأرا لشهداء تفجير الكرادة).واضاف ان (الحشد الشعبي تمكن من اعتقال عدد من عناصر التنظيم). مشيرا الى ان (هؤلاء اعترفوا على قيادات كبيرة بالتنظيم بينهم هاربون من سجن ابو غريب).وتابع العامري ان (اغلب تلك القيادات اجنبية بينهم نساء يرتدين الزي العسكري ويقاتلن ضد القوات الامنية والحشد).ملفتا الى انه (تم قتل عدد من تلك النساء).وقال رئيس مجلس قضاء الخالدية علي داود في تصريح امس ان (القوات الأمنية تمكنت منذ انطلاق عملية تحرير جزيرة الخالدية نهاية الشهر الماضي ولغاية يوم امس من قتل نحو 800 إرهابي من داعش في الجزيرة).وأضاف أن (من بين هؤلاء أجانب وعرب من جنسيات مختلفة).وقال القيادي في حشد الأنبار ناظم الجغيفي في تصريح امس ان (القوات الامنية مسندة بالحشد الشعبي شرعت بحملة امنية واسعة لاستعادة جسر وحيد قرب قضاء حديثة).واضاف ان (القوات الامنية والقوات الساندة لها طوقت بالكامل محاور المنطقة المستهدفة).مبينا أن (طيران القوة الجوية وفر غطاء جويا كثيفا للقطعات العسكرية المشاركة في عملية اقتحام الجسر والمناطق المحيطة بها).واشار الجغيفي الى أن (القوات الامنية والقوات الساندة لها تتقدم بحذر خشية وقوع اصابات بشرية في صفوف العوائل المحاصرة من التنظيم الذي يتخذ من هذه العوائل دروعا بشرية).وذكر بيان لاعلام قيادة عمليات الانبار امس ان (مفرزة صواريخ الكورنيت التابعة الى قيادة فرقة المشاة الالية العاشرة تمكنت من قتل 10 إرهابيين من عصابات داعش اثناء محاولتهم التعرض على قاطع الفوج الأول لواء مشاة 38 التابع للفرقة).واضاف ان (القوات الأمنية تواصل عملياتها العسكرية في تطهير المناطق من جيوب داعش).وفي بغداد قال مصدر امس ان ( الطيران قصف وكرا لمجاميع داعش في منطقة الطارمية ما أدى إلى مقتل ما يسمى معاون والي شمال بغداد وهو المسؤول عن تفخيخ تفجيرات الكرادة).وأضاف ان (العملية تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة أفادت بوجود المجرم داخل الوكر). وفي كركوك قال مصدر امس ان (نجل قيادي في تنظيم داعش يبلغ من العمر 15 عاما كان يعبث برمانة يدوية في منزله بمحيط قضاء الحويجة ما ادى الى انفجارها ومقتله مع والدته على الفور).واضاف ان (منازل قادة داعش مملوءة دائما بمختلف الاسلحة والاعتدة).وفي الموصل قال مصدر امس ان (تنظيم داعش أقدم على إعدام ستة أشخاص من أهالي مدينة الموصل في ساحة بالقرب من منطقة حمام العليل بتهمة التخابر والتعاون مع الأجهزة الأمنية بعد ان أصدرت ما يسمى المحكمة الشرعية التابعة للتنظيم حكما بإعدامهم). وعد خبير الأمن الاقتصادي في إقليم كردستان بيوار خنسي تحرير ناحية القيارة التابعة لمحافظة نينوى بأنه دمر العمود الفقري لتنظيم “داعش” في العراق.وقال خنسي في تصريح امس إن (عملية تحرير القيارة أدت إلى انقطاع كافة مصادر إمداد النفط لتنظيم داعش في عموم العراق) ملفتا إلى أن (استعادة السيطرة على الناحية دمر العمود الفقري لداعش باعتبارها حلقة الوصل للتنظيم بين محافظات صلاح الدين وكركوك وأربيل ونينوى).وأضاف خنسي أن (القيارة تحتوي على أربعة حقول للنفط وهي حقول القيارة ونجمة وقصب وشوان التي تضم 62 بئرا) مبينا أن (الطاقة الإنتاجية لتلك الحقول تصل إلى أكثر من 20 ألف برميل يوميا).وتابع أن (داعش كان يستخرج نحو 10 آلاف برميل يوميا) مشيرا إلى (وجود مصفى للنفط ومحطتين للغاز ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة 750 ميغاواط في ناحية القيارة).