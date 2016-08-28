– August 28, 2016

الديمقراطية تولد في أحضان أحزاب شرعية – مقالات – خالد محسن الروضان

ما حصل في غزو العراق واحتلاله في التاسع من نيسان2003 ورغم ظاهرة التنوع السياسي (الخارجي والداخلي) التي تعتبر من مصادر القوة ورفض التسلط والانفرادية السياسية، فأن هذه التعددية السياسية فقدت قوتها بين صراع فوضى في حرية تشكيل الاحزاب وممارسة الديمقراطية، فشاعت ديمقراطية احزاب الاستيلاء على الدوائر العامة ومؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية واشغال دور المواطنين، فلقد عبرت هذه الاحزاب عن طموحات يتوهم فيها هذا الطرف بأنه احق من الطرف الاخر بامتلاك السلطة دون ان تكون لمعظم هذه الاحزاب والحركات والتيارات انظمة او منهجية واضحة او ميثاق مبرمج يحدد الاهداف والمبادئ وبقيت هذه الاحزاب اسيرة الصراع الذي يفور مرة ويخف اخرى، ولاهمية التعددية رغم الصراعات الساخنة فأنها تعتبر الاساس في بناء المجتمع الديمقراطي المتحضر الذي يتسم بالتطور الاجتماعي والازدهار الاقتصادي، وهذا يأتي من خلال العلاقة الجدلية بين التعددية الحزبية والاحزاب الديمقراطية التي تؤسس وفق معايير الشرعية (وفق قانون الاحزاب) فأن الاحزاب التي تمتلك الشروط الموضوعية ستكون بعد اجازتها تمتلك الشرعية بالعمل والمطالبة بحقوق الشعب ومن اهمها حق الديمقراطية الذي نادى به كل الكتاب والمفكرين والمثقفين والسياسين منذ فجر النهضة العربية حتى الان. فأن قانون الاحزاب وما يترشح عنه من تصور جديد لبناء احزاب جماهيرية ذات قيادات واعية تعمل على فهم ما يحصل بين افعال الشارع وردودها، فالديمقراطية التي تولد في احضان هذه الاحزاب الشرعية التي تؤسس وفق معايير ومنطلقات نظرية ومعروفة قائمة على اسس وضوابط قانونية تنص عليها القوانين الوضعية التي تدعو الى حرية الاختيار وعدم فرض حياة ذات لون خاص. وان من مهام احزاب الديمقراطية التي تنشأ في ظل الانظمة الديمقراطية التي تحترم مبدأ الحوار الهادف والرأي الاخر من اجل تعميق الثقة بمستقبل المسار الديمقراطي الذي هو حق طبيعي من حقوق الانسان.

فالدور الاساس الذي تلعبه (التعددية الحزبية) في ظل احزاب الديمقراطية، اي ان ما تدعو اليه الاحزاب في التعددية السياسية والديمقراطية لن يكون كافياً لاقامة مشروع وطني عقلاني اذا كانت على اساس التمثيل الطائفي او القبلي او العشائري الذي يتيح اخضاع بعض الفئات السياسية لفئات اخرى، وانما المشروع الوطني المطلوب ان يتمسك بوحدة العراق ارضاً وشعباً والدعوة الى المصالحة الوطنية بين جميع القوى السياسية بمختلف اتجاهاتها والارتفاع بها الى مستوى التسامح والسلام والتماسك بين ابناء الشعب ومحاربة الطائفية والتفرقة العنصرية، والدفاع عن حق المواطن في حريته وكرامته وعدم المساس بخياراته السياسية والدينية والمذهبية والتعجيل ببناء مؤسسات المجتمع المدني وتحديد هوية واهداف تعديل الدستور الذي يحكم الدولة. وان يحمل الجميع انفاس جديدة في التعامل الجديد من اجل اعادة البناء وتشكيل دولة ليست بمؤسسات واجهزة شكلية بل بفكر سياسي تعددي جديد وبروحية متميزة بالثقافة العقلانية واطار قانوني سياسي يتمتع الانسان فية بكل حقوقة وواجباته.