– August 28, 2016

العفو والعبيدي – مقالات – محمد الشمري

ليست غريبة سياسة التوافقات المبنية على المصالح الحزبية والكتلوية في مجلس ما يسمى بممثلي الشعب، فهي ديدن الاحزاب والكتل التي ابتلي بها العراق لتكمل مسيرة الظلم والفساد من بعد العام 2003 وانه لمن الغباء ان نعتقد او نأمل في ان تنتفض ضمائر تلك الفئة الفاسدة التي تتحكم بمصير الشعب وثرواته، وتتقاسم على اساس مسمياتها الطائفية والقومية ادارة الدولة، التي وبفضل ادارتهم تلك تصدرت البلاد دول العالم بنسب الفساد.كما انه ليس بالأمر الغريب ان يصوت مجلس النواب على تمرير قانون العفو العام وفي ذات الوقت يسحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي، رغم ان اغلب التوقعات كانت في صالحه، ولاسيما بعد ما شهدته جلسة يوم الاثنين 22/ 8/ 2016 التي سبقت جلسة التصويت على سحب الثقة.وباستعراض بسيط لمواقف الكتل السياسية يتضح جليا ايا منها كان مع الإقالة وايا منها كان ساعيا لتمرير قانون العفو، وعلى ما يبدو ان مصالح كلا الفريقين وجدت ضالتها بصفقة واحدة ترضي الطرفين، يكون فيها قانون العفو مقابل الإطاحة بوزير الدفاع.

ولست هنا بمحامٍ عن الاخير فهو ايضا جزءا من منظومة الفساد الذي تعانيه مجمل العملية السياسية، وواحدة من صوره التوافقات السياسية لتمرير القوانيين ومنح الثقــــــــــة وسحبها، كما اني ليست بالضد من قانون العفــــــــو نظرا لأهميته، لكن استمرار تمرير القوانين وعزل الفاسدين وفق صفقات سياسية لن يجرنا الا لمزيد من الخراب، ولن تكـــــــــون تلك الصفقات في يوم من الايام تصحيحا لأخطاء المراحل السابقة جميعها بما حملـــــته من محاصصات طائفية واخرى حزبية.