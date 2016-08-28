– August 28, 2016

لاتغتالوا فرحتنا في القصاص – مقالات – علي فاهم

تسونامي أخبار الفساد التي أجتاحت العراق بعد 2003 وأطنان المنشورات اليومية في مواقع التواصل الاجتماعي التي تنقل أخبار فساد حكوماتنا المتعاقبة على حكم العراق حتى خبط صادقها مع كاذبها ولم يصفى الى يومنا هذا وتبن لنا أن الشعب العراقي لايسأل عن مصداقية هذه الاخبار بل يؤكدها ويثبتها وينشرها ويتبناها ويقسم بأغلظ الايمان على صدقها بلا أدنى شك ولا أي تعب في البحث عن الدليل فقد أصبح الفيسبوك من المصادر الموثوقة التي لاتكذب وإن تبين كذبها فيما بعد فسيشكك في التكذيب ويكون الفاس (وكع ) براس الجهة المتهمة وألتصقت التهمة وما (يفكها) حتى عزرائيل سلام الله عليه ، وثقافة التشكيك بأي فعل أو عمل تنتجه أي جهة سياسية أو تنفيذية حتى وان كان فيه الخير الكثير للناس كان بسبب فقدان المصداقية من قبل الشعب لما رءاه ولمسه من السلطات وأحزابها وسياسيها الذين كان أغلبهم بعيدون عن هموم الناس ومشاكلهم و(ملتهين) بتكديس المصالح والمكاسب والتوسع والتمدد والتضخم في الاتباع والاموال ، حتى وصل الامر للتشكيك وسلب أي فرحة قد ترنو لنا من بين ركام الاخبار الحزينة والمؤلمة والمخزية ومنها خبر قيام وزارة العدل بأعدام36 مجرماً مداناً بمذبحة سبايكر تلك الجريمة التي أقرحت عيون أمهاتنا من الثكالى والتي لم تنضب من دموعها الا عندما رأت القتلة على منصات الاعدام ولم يخمد أنين قلوب أبائهم المفجوعين الا بتدلي رقابهم بحبال المشانق ولكن مرض التشكيك والاتهام وصبغ كل عمل بصبغة الفساد وكأن العراق بلد الفساد المطلق أصيبت تلك العدوى حتى عملية القصاص ليسرقوا منا فرحة الثأر لدماء شهدائنا المغدورين وليسلبوها من أهالي الضحايا المنظرين لهذا اليوم بفارغ الصبر فتناولوا هذا الحدث الذي تمنوه ذوي الضحايا حتى لو كان أعدام مجرم واحد من مجرمي سبايكر لا 36 منهم بلغة سمجة من الاتهامات مثل لماذا وجوههم مغطاة بالاكياس السوداء اذن ربما يكونوا أستبدلوهم وهربوهم وكأن الـ 36الذين أعدموا متطوعين أو انهم مؤجرين من (المسطر) ليعدموا فإلى أي مستوى وصل بنا الحال وأين العقول العراقية لتقف رويداً وتفكر قبل أطلاق العنان لخيالهم الجامح في تأليف الروايات لأفلام الاكشن وأعتقد أن صفحات العراقيين على الفيسبوك أصبحت من أهم المصادر لمؤلفي الافلام الهوليودية والعكس يصح ايضاً ، ودمتم سالمين .