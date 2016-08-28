– August 28, 2016

التيار المدني لـ (الزمان): إختفاء ناشط بعد تظاهرات جمعة النجف

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اكد الناشط المدني شمخي جبر اختفاء الناشط علي الذبحاوي بعد تظاهرات الجمعة في محافظة النجف. وقال جبر لـ(الزمان) امس ان (الذبحاوي شارك في تظاهرات المحافظة وعند انتهاء التظاهرة غادر مستقلا سيارته الشخصية ولم ير له اي اثر). واضاف انه (بعد التواصل المستمر بالبحث عنه تم العثور على المركبة والذبحاوي مفقود حتى هذا الوقت). واوضح ان (الذبحاوي كان يتعرض الى ضغط قوي بشأن خروجه في التظاهرات والجميع يحملون المحافظة مسؤولية أختفائه). مطالبا (الجهات المعنية بالتواصل المستمر لايجاد الذبحاوي). وكانت تنسيقية المحافظة قد اكدت اختفاء الذبحاوي في ظروف غامضة. وقالت التنسيقية في بيان امس ان(المحافظة شهدت الجمعة إختفاء الذبحاوي والذي يُعرف بوجوده المستمر وفاعليته الحركية في المظاهرات التي تشهدها المحافظة منذ أكثر من عام). واشار البيان الى ان (الذبحاوي تعرض العام الماضي إلى جملة من التهديدات والتعديات الجسدية المبرحة على أثر الشعارات التي يرفعها أثناء التظاهرات المطالبة بالإصلاح).