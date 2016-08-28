– August 28, 2016

موازنة 2017 تمنع إنتقال الموظفين

الرافدين لـ (الزمان): قرب إطلاق سلف الموظفين والمزارعين

بغداد – علي الموسوي

أوعز مصرف الرافدين إلى فروعه كافة بضرورة انجاز معاملات المواطنين كافة خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام ، ولفت الى قرب اطلاق القروض للمستفيدين من موظفي الدولة والمزارعين.

وقال بيان للمصرف تلقته (الزمان) امس ان (مدير عام المصرف خولة طالب جبار وجهت ادارات الفروع بالإسراع في انجاز المعاملات كافة خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أيام إذا لم يكن هناك عارض قانوني). واوضح البيان ان (قرار المصرف يأتي في إطار اختصار الروتين وتذليل العقبات أمام الزبائن).

وأكدت جبار بحسب البيان أن (فروع المصرف وبحسب التوجيهات اعلنت عن استقبال وقبول الصكوك المعنونة إلى دوائر ومؤسسات الدولة كافة بصرف النظر عن المصرف الصادر منه الصك سواء كان حكوميا أم أهليا).

ولفت البيان إلى إن (بعض فروع المصرف كانت ترفض الصكوك الصادرة من المصارف الأهلية).

واكد مصدر لـ (الزمان) امس ان (جبار وضعت خطة بالتعاون مع المعاونين وممثلي الادارة العامة في مناطق الوسط والجنوب والشمال والمحافظات الاخرى من اجل تذليل العقبات امام الزبائن لكسب اكبر عدد ممكن منهم اضافة الى اصدار توجيهات جديدة لتبسيط الاجراءات). مؤكدا ان (جبار اوعزت بضرورة الاسراع باطلاق سلــــــــــف موظفي الدولة والمزارعين وفقا للتقديم الالكتروني مع تشديد الية الرقابة لشمول اكبر عدد من المستفيدين).

من جهة اخرى افاد نائب رئيس اللجنة المالية النيابية فالح الساري امس بأن مشروع قانون الموازنة لعام 2017 يمنع إنتقال الموظفين إلى الرئاسات الثلاث ووزارتي النفط والكهرباء، موضحًا أن اللجان المشكلة بمجلس الوزراء تعكف حالياً على مراجعة مشروع القانون.وقال الساري في تصريح إن (الموازنة المالية لعام 2017 تتضمن فقرة جديدة تمنع إنتقال الموظفين إلى المؤسسات والوزارات التي يتمتع موظفوها بمخصصات تختلف عن الوزارات الاخرى، أي أن هذه الفقرة تمنع إنتقال الموظفين إلى الرئاسات الثلاث ووزارتي النفط والكهرباء لوجود مخصصات إضافية فيها، وانتقال الموظف اليها يحمل الموازنة أعباء اضافية)، مضيفاً أن (مشروع قانون الموازنة الذي يضم نحو43 مادة، هو الآن في اللجان المشكلة بمجلس الوزراء لمراجعته).

ورجح الساري (إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة).