– August 28, 2016

(الزمان) في مخيم للنازحين يضم 53 عائلة

7 شبان يتزوجون وعائلة تحتفل بتخرج إثنتين من بناتها الجامعيات

بغداد- الزمان

يجهل كثير من المتبرعين والراغبين بتقديم خدمة الى النازحين آليات القيام بهذه العلمية التكافلية، ويعمدون الى الاستعانة بمعارف لهم لمرافقتهم الى المخيمات القائمة في اطراف بغداد او في الاحياء المحيطة بالمركز.

وصادف ان لجأت عائلة كريمة الى (الزمان) لمعاونتها في ايصال مبلغ من المال الى العوائل النازحة. ولأن حي الجامعة في بغداد الذي يضم مخيماً تم تشييده قبل نحو سنتين، يعد الاقرب الى الغاية من حيث قرب المسافة فان النية اتجهت اليه.

انه وسط حي الجامعة بمحاذاة جامع البرهان، وهو محاط بسياج آمن وحماية كافية، كما تدير شؤونه نخبة من الشباب من النازحين انفسهم يتواصلون على مدار النهار والليل لتلبية الاحتياجات واستقبال فاعلي الخير، وهم كثر كما اكد أحد هؤلاء الشبان.

اتجهنا مباشرة الى مدخل المخيم. كان احد عناصر الجيش يهم بتناول الغداء اثر انصراف مصلي الجامع من اداء صلاة الجمعة. نهض من فوره تاركاً صينية فيها ماعونين، قاصداً كرفاناً جانبياً مخصصاً للادارة. استقبلنا بكثير من الترحاب شاب في الثلاثين من العمر. ثم سرعان ما قدم آخر لاستكمال المساعدة. شرح لنا طبيعة الحياة في المخيم ومراحل وصول بعض العوائل. كانت هناك 13 عائلة قادمة من الفلوجة وربما ستكون هي الاخيرة التي ستغادره الى الديار. انه اب لبنتين صغيرتين صادف دخولهما الى الكرفان، بينما نحن نستمع اليه. بديتا في غاية النظافة والترتيب. قدمهما الينا وقال (انا اسكن الكرفان رقم 3 وفي نيتنا العودة الى الرمادي دياري، خلال يومين).

دعونا له بالسلامة ثم اتصل من هاتفه النقال بأبي صفا. رجل بدين نسبياً ملتح يغزوه الشيب يرتدي دشداشة، رحب بنا ايضاً وجلس وراء مكتب صغيرة لمدير المخيم، الذي يتمتع، كما يبدو باجازة نهاية الاسبوع. شرح لنا تفاصيل اكثر عن حياة المخيم ومراحل توافد النازحين. وكان كثير الزهو لمواقف الساكنين وقوة ارادتهم.

انه يعزو صمودهم الى عاملين الاول توفيق الله ورحمته، والثاني وقوف فاعلي الخير مع محنة النازحين. انه التضامن والتكافل الاخوي ساعة الضيق، ومما كشفه ان اثنين من بناته انهيتا كلية الزراعة بجامعة بغداد خلال مكوثهما في المخيم. كان يتحدث بثقة وزهو عن هذا الانجاز فيما يكرر ايضاً (الحمد لله).

سبع زيجات

وكشف ابو صفا ايضاً عن حدوث سبع زيجات بين عوائل المخيم.. الشابات اقترن بالشباب بحضور الاهل. وقال (لقد اجرينا جميع مراسيم الزواج كما لو إنهم كانوا في ديارهم. وابتسم دلالة على علامة الرضا وكرر (الحمد لله).

وقال الشاب الاول ان (المخيم يضم 53 عائلة بعد عودة نحو47 عائلة اخرى الى ديارها) وقاطعناه بالدعاء (يوم عودتكم ان شاء الله).

واستطرد (هذا ماسيحدث بعونه تعالى فالجهات المسؤولة قررت اعادة سكنة قضاء الكرمة في الاول من ايلول المقبل وعودة اهالي الفلوجة النازحين منتصف الشهر. اما بقية القادمين من الرمادي فهم شرعوا منذ مدة بالعودة) وفعلاً فأن وزارة الهجرة اعلنت عن عودة نحو 50 الف عائلة الى الانبار حتى الان.

مساعدات غذائية

ومما عرفناه من احاديث الرجلين ان ما يصل الى المخيم من مساعدات نقدية وعينية وغذائية يتم تقسيمه بالتساوي. فلا تفضيل لأحد على آخر. ان الجميع محتاجون وان التبرعات مهما كانت بسيطة او متواضعة فانها تسد لهم حاجة، فقد يشترون طبقتي بيض او قنينة غاز او علبة دواء. وشددا على القول (الجميع هنا سواسية. واذا اراد احد ان يوزع تبرعاً فاننا نصطحبه الى الكرفانات ليشرف بنفسه على التسلم). وقدم أبو صفا قائمة بأسماء العوائل مطبوعة بدقة وتتضمن53 اسماً، مع بعض البيانات العامة.

واقترح أبو صفا وصاحبه قيامنا بتوزيع المبلغ بين العوائل بأنفسنا، غير اننا وجدنا من المناسب ترك المهمة اليهما من منطلق ارتياح النازح بقبول مساعدة من يد جار له في المخيم او قريب له مهّجر مثله، في وقت قد يشعر بالخجل او الضيق وهو يمد يده لتلقي نظيرها من غريب.

ومع الثقة التي منحناها الى ابي صفا والشاب الثلاثيني فانهما أصرا على اعطائنا ورقة استلام بالمبلغ موقعة منهما ومختومة بختم المخيم.

غادرنا مخيم حي الجامعة للنازحين وقلوبنا تنبض بالرحمة وحناجرنا تبتهل بالدعاء لهؤلاء بالعودة السريعة الى الديار، حيث الاطمئنان تحت سقف عائلة خاضت تجربة صعبة ولكنها تشكل منطلقاً لحياة جديدة.