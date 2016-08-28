– August 28, 2016

كردستان تتعهد بحل المشاكل مع بغداد

نازحة أنبارية تقدم على الإنتحار

الانبار – نور الدين حميد

صلاح الدين – الزمان

اقدمت فتاة نازحة على الانتحار في أحد مخيمات محافظة الانبار بسبب سوء الاوضاع ،فيما وصفت رئيسة بعثة أطباء بلا حدود في العراق كارولين أبو سعدة الأوضاع الإنسانية للنازحين في محافظة صلاح الدين بـ(المقلقة للغاية). وقال عضو مجلس الانبار اركان خلف الطرموز في تصريح امس إن(فتاة نازحة تبلغ من العمر 20 عاما، أقدمت على الانتحار من خلال خنق نفسها داخل الخيمة التي تسكن فيها في مخيم 18 كيلو غرب الرمادي)، موضحاً أن (أسباب الانتحار هي الإهمال وتقصير الحكومة المركزية بدعم النازحين في المخيم الذين يعانون نقصاً في متطلبات العيش). في غضون ذلك، قالت أبو سعدة في تصريح إن (الأوضاع الإنسانية للنازحين فى محافظة صلاح الدين مقلقة جداً، ونحن نواجه أزمة إنسانية والأوضاع قابلة للتدهور فى الأسابيع والأشهر المقبلة).وأضافت أن (السلطات العراقية ومنظمات الإغاثة تواجه صعوبة فى تأمين ظروف معيشية كريمة للنازحين بالرغم من نقلهم إلى مناطق أكثر أمانا نسبياً، مع تصاعد وتيرة الأعمال العسكرية شمال وغرب العراق). وعزت (بطء الاستجابة إلى الأزمة الإنسانية في صلاح الدين إلى التدفق الهائل للنازحين إلى أرجاء المحافظة والأوضاع الأمنية العامة)، مضيفة أن(معظم العائلات أصبحت مفككة نتيجة النزوح، ما يزيد الأعباء النفسية على النازحين نتيجة الأوضاع الأمنية، كما يعانون الصدمة والأمراض المزمنة والاضطرابات العضلية الهيكلية والتهابات الجهاز التنفسي والمسالك البولية والأمراض الجلدية التى تُعد من الأمراض الأكثر شيوعاً بين النازحين فى صلاح الدين). وتابعت ان (أطبّاء بلا حدود اطلقت نشاطها الطبي وبدأت بإدارة عيادات متنقلة فى تكريت ومحيطها وصولاً الى منطقة الحجاج ومركز الفرز والاستقبال شمالاً، سعياً منها للاستجابة إلى أعداد النازحين المتزايدة فى صلاح الدين، وقد أجرت طواقم المنظمة قرابة ألف معاينة منذ 14 آب). من جهة اخرى بحث رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني مع السيناتور عن ولاية تكساس الامريكية جون كومي اوضاع النازحين وتحرير الموصل كاشفا عن عقد اجتماع عسكري بين الاقليم وبغداد للتنسيق والتعاون. وقال بيان امس ان (البارزاني بحث مع كومي اوضاع النازحين والحرب ضد الارهاب وعملية تحرير الموصل) واكد البارزاني (استعداد الاقليم حل جميع مشاكله مع بغداد عبر الحوار) مبينا ان (الاقليم على استعداد لاستقبال النازحين الا ان الامكانيات محدودة ومن الضروري ان تعمل امريكا والمجتمع الدولي لمساعدة كردستان) متابعا ان (قوات البيشمركة تمكنت من تحقيق انتصارات كبيرة في محيط الموصل ومازالت هناك عدة جبهات لتحرير المدينة والمناطق الاخرى تحت سيطرة ارهابيي داعش) لافتا الى (ضرورة وجود رؤية واضحة بشأن الوضع السياسي والامني والاجتماعي والانساني والاعمار لمدينة الموصل) من جانبه أشاد كومي (بدور البيشمركة في الحرب ضد الارهاب وتدمير اسطورة داعش) مشددا على (اهمية التعاون والتنسيق بين اربيل وبغداد والتحالف الدولي) متابعا (يجب طمأنة سكان الموصل والاطراف السنية وضمان حقوق كافة الاطراف) متوقعا (نزوح اعداد كبيرة من سكان الموصل الى الاقليم ) مؤكدا (اهمية مساعدة المجتمع الدولي للاقليم).