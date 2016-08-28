– August 28, 2016

الحج تستكمل تفويج ضيوف الرحمن

بغداد – شيماء عادل

أعلنت بعثة الحج عن استكمال تفويج الحجاج العراقيين بريا ، واكدت نجاحها بإعادة الحج البري وعدم تسجيل اي حوادث.وقال بيان للهيئة العليا للحج والعمرة تلقته (الزمان) امس أن (البعثة استكملت أمس دخول جميع الحجاج برا الذين وفدوا من محافظات بغداد وكربلاء و النجف و بابل والانبار و المثنى و ذي قار و الديوانية وميسان و واسط و البصرة و صلاح الدين و ديالى عبر 295 حافلة حديثة ومكيفة).واكد ان (البعثة نجحت بتفويج الحجاج وعدم تسجيل اية حوادث مؤسفة او معوقات وذلك بفضل التعاون الكبير الذي ابدته الجهات الامنية والعسكرية والحشد الشعبي الذين عملوا ليل نهار من اجل تأمين هذه الرحلات بالشكل المتكامل وخاصة من منطقة النخيب ولغاية منفذ عرعر الحدودي).مشيرا الى ان (البعثة ستسعى جاهدة في العام المقبل لفتح منافذ أخرى مع السعودية من جنوب العراق من اجل ان تكون هناك انسيابية اكثر في تفويج حجاج البر ولاسيما لاهالي المحافظات الجنوبية).