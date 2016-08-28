– August 28, 2016

الصدر لنواب الأحرار: لا مقام لكم بالبرلمان

زعيم التيار يرى مشاركة الحشد بالإنتخابات تشويهاً لسمعة الجهاد

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من زج الحشد الشعبي في الانتخابات المقبلة او استغلال اسمه في الانتخابات، كونه سيحول الحكومة الى حكومة عسكرية او مليشياوية وكسب اصوات الشعب بغير وجه حق، عادا زج مجاهدين لا خبرة لهم بالسياسة انتحاراً للعملية السياسية. وحدد الصدر ثمانية اسباب لرفضه مشاركة الحشد الشعبي خلال رده على سؤال ورد اليه من احد اتباعه بشأن تسجيل مفوضية الانتخابات كيانات تتضمن اسماء تشير الى الحشد من بينها تسمية(الوفاء للحشد) قائلاً إن (مثل هذه التسميات وكما قلنا سابقا ستؤدي الى زج الجهاد في السياسة ما يعني تشويه سمعة الجهاد والمجاهدين وتحول الحكومة الى حكومة عسكرية او مليشياوية وكسب اصوات الشعب بغير وجه حق)، مضيفاً أن (ذلك يمثل تهديداً واضحاً لكون من لم ينتخب تلك الكيانات اما معاد للجهاد او هو بعثي او داعشي وفيها نحو من الاجبار على الانتخابات تحت وطأة السلاح). ورأى أن (وصول المجاهد الى كراسي الحكومة يعني نسيانه للجهاد كونه سيتعلم على البذخ والتبريد والسرقات وما الى غير ذلك)، مضيفاً أن (زج المجاهد الذي لا يمتلك خبرة سياسية سيكون انتحاراً للعملية السياسية)، لافتاً الى ان هذا الامر يظهر وكأن (كل جهادهم كان لا لأجل الطاعة والعقيدة والوطنية، وانما من اجل الكراسي). وكان الصدر قد توعد بوقفة حيال الانتخابات المقبلة. وردا على سؤال من احد اتباعه بشأن موقفه من كتلة الاحرار ومن أنها لاتمت للتيار الصدري بصلة ولايجوز انتخابها في الانتخابات النيابية والمحلية المقبلة، قال إن (لنا وقفة من الانتخابات ومن الكتل كافة سنعلنها لاحقاً ). ولم يتسن لـ (الزمان) الحصول على تعليق من نواب كتلة الاحرار بهذا الشأن برغم الاتصالات المتكررة بهم. وفي شأن آخر،وجّه الصدر انتقاداً شديداً لمجلس النواب بسبب بسحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي.وقال في بيان مخاطباً كتلة الاحرار(أيها المتقون كونوا عرباً احراراً فلا مقام لكم بهذا البرلمان الذي اثبت فساده بنفسه ، بل واثبت انه داعم لمن يدعم الفساد من الحكوميين ويعادي من يكشف الفساد)، مضيفاً (أيها الاحرار لا مقام لكم تحت قبة برلمان يعلن فساده جهاراً نهاراً بدون خجل ولا وجل، ليكملوا تقسيمهم وتقاسمهم للكعكة غير آبهين للجيش العراقي وهو يقاتل في جبهات القتال ومتغافلين عن دولة ستكون بلا وزيري دفاع ولا داخلية).ودعا الى دعم رئيس الوزراء حيدر العبادي(من اجل ان تكون تلك الوزارتين مستقلتين لا تمتان الى القائد الضرورة ولا لحزبه ولا لاي حزب آخر)، مضيفاً ان(تحقيق مطالبكم بوصول مستقلين الى تلك الوزارتين بدون شك او ريب خلال مدة 45 يوماً فلا بأس، والا اوصيكم ونفسي بالنأي عن البرلمان وقبته وعن السياسية واروقتها). وهذا يعني تلويحاً بسحب كتلة الاحرار من البرلمان والحكومة بعكس ذلك.على صعيد آخر، بحث أمين عام حركة النجباء أكرم الكعبي مع رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني في طهران المستجدات السياسية والميدانية في العراق. وقالت الحركة في بيان امس ان (الكعبي بحث مع لاريجاني المستجدات السياسية والميدانية في العراق وعموم مستجدات المنطقة). وأضاف البيان أن (الكعبي التقى عضو مجلس الخبراء عباس الكعبي للوقوف على آخر التطورات الأمنية والسياسية في العراق).