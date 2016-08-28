– August 28, 2016

مخاوف تركيا من أكراد سوريا – مقالات – ناجي الزبيدي

يشكل الاكراد في شمال سوريا قوة لايستهان بها اهمها قوات سوريا الديمقراطية التي هي عبارة عن تحالف يضم مقاتلين اكراد ،وعرب ،وتركمان ،وارمن، وسريان ،يبلغ تعدادها نحو 80 ألف مقاتل ،بينهم 50 ألف مقاتل من وحدات حماية الشعب الكردي ،تم الاعلان عن تشكيله خلال الازمة السورية ،ويسعى لطرد داعش وجبهة النصرة التي غيرت اسمها الى (جبهة فتح الشام ) وبعض الفصائل الارهابية المتطرفة المسلحة من منطقة الجزيرة السورية والشريط الحدودي السوري التركي ،وتهدف هذه القوة جعل سوريا دولة ديمقراطية علمانية يتمتع في ظلها المواطنون السوريون في الحرية والعدالة والكرامة من دون اقصاء لاحد من حقوقه المشروعة ،قوام هذه القوات اكثر من27 تشكيل بين لواء وكتيبة ووحدة قتالية ،واعلن عن انشاء هذه القوات في 11 تشرين الثاني 2015 ،ووثق تأسيس التحالف بين هذه التشكيلات خلال مؤتمر صحفي في مدينة الحسكة السورية .حققت قوات سوريا الديمقراطية نجاحات ميدانية و انتصارات باهرة اخرها تحرير مدينة منبج بالكامل وطرد مسلحي داعش منها بدعم قوات التحالف الدولي والولايات المتحدة الامريكية ،ونجحت في تأسيس مجلس عسكري لتحرير مدينة الباب من قبضة داعش ،وتعتبر تركيا الوحدات الكردية بكافة فصائلها وأجنحتها السياسية والعسكرية امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي تصفه تركيا ودول اوربية منظمة ارهابية ،وتتخوف تركيا من تعاظم قوة اكراد سوريا الذين شكلوا ادارة ذاتية لهم في ظل الازمة السورية، اكراد سوريا يحاولون ربط ثلاث مناطق كردية وجعلها منطقة متصلة تمتد من ريف الحسكة اقصى الشمال الشرقي مرورا بتل أبيض وصولا الى كوباني ويمكن ان تتصل بمدينة عفرين في الشمال الغربي السوري ،بهذا الربط الجغرافي يمكن لوحدات حماية الشعب الكردي سيطرتها على الشريط الحدودي التركي السوري وأبعاد داعش نهائيا عن الحدود التركية ،وحرمانه من استخدام المعابر التركية وخطوط الامداد والطرق التي كان يستخدمها لادخال المقاتلين الاجانب ،وأدخال شحنات الاسلحة وكافة المواد التي يحتاجها لادامة سيطرته على المناطق التي يحتلها .سيطرة اكراد سوريا على الشريط الحدودي يثير مخاوف تركيا ويعتبروه خطوة لاقامة كيان كردي وتأسيس حكم ذاتي شمال سوريا ،وعلى مقربة من الحدود التركية ،مما يشكل خطر حقيقي يهدد الامن القومي التركي ،ويحض اكراد تركيا لاقامة دولة مستقلة في جنوب شرق تركيا المضطربة منذ عقود .رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم دعا الاثنين 22 اب 2016 الدول المعنية في الازمة السورية (الولايات المتحدة ، وروسيا ، وايران ،والسعودية بالاضافة الى تركيا ) لفتح صفحة جديدة بشأن الازمة السورية ،وعدم اضاعة الوقت للتوصل الى حل لانهاء الازمة ،وقال رئيس الوزراء التركي للصحفيين يجب ان تتقارب وجهات النظر بين هذه الدول لمنع اقامة كيان كردي في شمال سوريا أو جنوب تركيا ،أو أي منطقة اخرى ،وللمرة الاولى تبدي فيها الحكومة التركية مرونة تجاه الوضع في سوريا من دون ان تتطرق الى مصير الرئيس السوري بشار الاسد ،وكانت تركيا قبل تولي يلدرم رئاسة الوزراء تكيل الاتهامات الى الحكومة السورية والرئيس الاسد وتتهمه بأبادة شعبه ،وكانت تطالب بألحاح برحيله عن السلطة ،واضاف يلدرم بضرورة الجلوس حول طاولة المفاوضات مع الرئيس السوري لمناقشة المرحلة الانتقالية ،يعتبر هذا التصريح انعطافا في الموقف التركي ،الذي كان رافضا حتى وقت قريب وجود أي دور للاسد في سوريا لا في مرحلة انتقالية ولا غيرها ، توجهات رئيس الوزراء التركي الجديد هي بناء صداقات أكثر وأعداء أقل ،حيث أقدمت تركيا على تسوية خلافاتها مع روسيا وتحسين علاقاتها مع ايران الحليفتين الرئيسيتين للاسد ،ومن ثم الاتجاه لتطبيع العلاقات مع سوريا والعراق ،وفي 15 اب 2015 طالب وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو الولايات المتحدة ان تفي بوعدها بعودة المقاتلين الاكراد السوريين الى شرق نهر الفرات بعد تقدمهم في الشمال السوري لمقاتلة داعش ،وحذر جاويش أوغلو من انه ستتخذ الاجراءات اللازمة ضد اكراد سوريا في حالة عدم انسحابها من غرب الفرات .تتحدث الانباء عن وجود صفقة تتبناها روسيا وايران تقضي بوقف تركيا دعمها للجماعات الارهابية التي تقاتل الاسد ،ووقف تسلل الارهابيين والاسلحة داخل سوريا عبر حدودها الى تلك الجماعات مقابل منع الاكراد وايقاف زحفهم نحو الحدود التركية ،هل تفي تركيا بوعودها وتغلق حدودها بوجه الارهابيين ، ليفتح الباب على مصراعيه ويساهم في حل الازمة السورية ؟هذا ما سنترقبه في قادم الايام .