– August 28, 2016

معصوم يبحث مع وزير الخارجية السوري سبل القضاء على خلايا الإرهاب

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

بحث رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم عددا من القضايا العربية والاقليمية والقضاء على خلايا الارهاب .

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (معصوم استقبل المعلم وناقش معه قضايا عدة وسبل توثيق العلاقة بين البلدين والعمليات العسكرية لدحر داعش) واعرب معصوم عن (الثقة التامة بحتمية انتصار الشعبين الشقيقين على الارهاب) مشددا على (ضرورة ان تستمر عمليات تصفية فلول الارهابيين وخلاياهم النائمة في كل مكان ومكافحة انتشار التطرف والعنف مستقبلا). مؤكدا (عمق روابط الاخوة التاريخية بين البلدين).من جانبه نقل المعلم الى معصوم تحيات نظيره السوري. مشددا على علاقات المصير المشترك بين الشعبين. وكان المعلم قد وصل مع الوفد المرافق له الى مطار بغداد الدولي الخميس الماضي واستقبله وزير الخارجية ابراهيم الجعفري لاجراء لقاءات عدة مع المسؤولين .

كما استقبل معصوم سفير الجمهورية التركية لدى العراق فاروق قيماقجي وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وشدد معصوم على (أهمية تطور علاقات صداقة حيوية وتعاون متين بين العراق وتركيا على جميع المستويات وان العراق يدعم الاستقرار والديمقراطية في تركيا) مؤكدا (ضرورة معالجة مشكلة المستحقات المالية للشركات التركية العاملة في العراق بما يحمي حقوقها ويعزز الثقة والتعاون بين الجانبين).

من جانبه نقل قيماقجي تثمين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لمواقف العراق الداعية لحماية المؤسسة الديمقراطية ورفض الانقلابات العسكرية مجددا (موقف بلاده بالتضامن مع الشعب العراقي في حربه ضد الارهاب ورغبة تركيا في تطوير علاقات الصداقة مع العراق والمبنية على احترام سيادة العراق ووحدة اراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية).

وبحث معصوم مع سفير دولة الكويت لدى العراق غسان يوسف الزواوي اهمية العلاقات بين الدولتين . معربا عن (أمله في تطويرها خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين) متمنيا (التوفيق في مهامه المقبلة).

من جانبه أعرب الزواوي عن (دعم بلاده للعراق ولاسيما في حربه التي يخوضها ضد الارهاب ) مؤكدا (أهمية تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين الجارين).