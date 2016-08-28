– August 28, 2016

هذا حالكم فلماذا التبرير ؟ – مقالات – عبدالكريم قاسم

وقع كارل غوستاف يونك في علاقة حميمية مع امرأة شابة. كان هذا منافيا جدا لسمعته. اضطربت زوجته التي احبته كثيرا ووثقت به. برر ذلك بشكل جميل. فهو سيفعل شيئا وبعدها يحاول أن يبرهن على أن فعله جيد وبوعي. ابتكر نظرية تقول بأن هناك نموذجين من النساء في العالم والرجل يحتاجهما:

النموذج الأول: هو نموذج الأم ، الحريص، الزوجة.

النموذج الثاني: نموذج العشيقة التي تغذو إلهاما.

رجل وعالم نفس كبير مثل كارل غوستاف يونك قد يظن انه يحتاج لكليهما في الظاهر. يحتاج للإلهام والى امرأة حريصة، هو ما تحققه زوجته، فهي ودودة. إنها نموذج الأم، لكنه التف حول امرأة رومانتيكية لتأخذه في احلام عميقة. من اجل نقد اجتماعي هادف لنظرية يونك هو: أن الرجال نموذجان، بذلك يمكنك أن تكتشف تبريره الزائف. على الرجال الانتباه الى هذا الخطأ الكبير والوصمة العار التي اصبحت بدون خط احمر. أن الرجال ايضا نموذجان:

النموذج الأول: نموذج الأب.

النموذج الثاني: نموذج العشيق.

إذن، زوجة يونك ومن على شاكلتها تحتاج الى الاثنين!. فإذا اعتقد يونك أنه النموذج العشيق، إذن زوجته بحاجة الى النموذج الأب. وإذا ظن بأنه النموذج الأب فزوجته بحاجة الى النموذج العشيق. ان ذلك لم يكن بعد نظر، بل مجرد عقل مخادع، عقل تبريري. نحن نواصل الفعل وتبريراته ولا نتقبل هذه الحقيقة، هذا الفعل المخزي جدا، كن حذرا منه. ثم كيف يمكن لمثل هؤلاء الناس بأن يمدوا يد المساعدة للآخرين ؟. انهم الى جوار الدائرة والمدرسة والمنزل والسوق وبعض المؤسسات ومخيمات اللاجئين، في تكاثر، بصعوبة تتم مواجهتهم ونصحهم، لكن، يمكنك الحذر وتحذير الآخرين منهم.