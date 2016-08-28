– August 28, 2016

رسالة إلى المزوّرين – مقالات – فيصل العايش

كيف يمكن لانسان ان يقوم بتزوير وثيقة شخصية تخص حياته.

كنا نسمع في سالف العهد والاوان ان بعض الاباء يقدمون مواليد ابنائهم سنة لكي يسجلوهم في المدارس، فيدخل الطفل الى الدراسة دون اقرانه بسنة واحدة! ولكن الامر اختلف الان، فصرنا تسمع بتزوير شهادات دراسية جامعية من اجل التعيين او شهادات عليا من اجل مصالح مادية وظيفية وربما من اجل القاب اكاديمية.التزوير اشكال والوان، فهناك من يزورون النقود بالعملات الاجنبية او المحلية، والاجهزة المعنية لهم بالمرصاد، وصرنا نسمع عن اسواق معينة يشتهر فيها مزورون عندهم اختام لكل دائرة او جامعة او كلية يحققون لك مبتغاك فيمنحونك شهادة البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه او اجازة السياقة او ملكية عقار او جواز سفر مقابل مردود مالٍ يتم التعارف عليه مسبقاً بين الذي يقوم بالتزوير وبين صاحب الحاجة، ويالها من حاجة تتم بالاستغفال وبالمال الحرام وبالضحك على السلطات، ويا ويل كل الويل لمن يتم كشف معاملته فسوف يلاقي الامرين لان قانون العقوبات لا يرحم المزورين.كنا في مرحلة ما من اعمارنا نعاني من الاستنساخ باليد، لنقل محاضرة او فصل من كتاب لان اجهزة الاستنساخ السريعة والشائعة الان كانت ممنوعة منعاً باتاً، بل انك حتى اذا اردت ان تستنسخ مفتاحاً لقفل ما ضاع منك مفتاحه، سوف يطالبك محل المفاتيح بهويتك الشخصية لكي يسجل معلوماتها في دفاتر مخصوصة لهذا الغرض.الان، لا شيء يمنع الاستنساخ فدوائر الدولة تطالبك بالشهادات الاربعة مستنسخة بالالوان في اي معاملة شخصية كانت، ومكاتب الاستنساخ لا تتوقف عن العمل، وليس في ذلك من ضمير، طالما ان ذلك يحقق المصلحة العامة.ولكن ان تلجأ الى اصدار شهادة جامعية لك على انك خريج جامعي، وانت لم تحصل على شهادة الابتدائية او المتوسطة، فان ذلك لعمري طامة كبرى، ليس عقوبتها التوبيخ او الانذار او قطع الراتب، بل ينبغي ان يكون السجن مصير هؤلاء المزورين.وهل تظن ايها المزور انك لن تكشف يوماً ما، ابداً. فالامر ان طال سنة او سنتين فانه لن يطول العمر كله، وسيأتي اليوم الذي تعض فيه على سبابتيك وابهاميك وخنصريك وبنصريك، ولات حين مندم.هل ستصبح ذكياً جداً حين يقولون عنك انك خريج جامعي، ان هناك الالاف ممن لم يكملوا تحصيلهم الدراسي ولكنهم فطاحل في الفكر الثقافي، فلقد كانت الحياة خير جامعة دراسية لهم، ولكنك تطمح الى ان تسرق حقوق غيرك وتدلس على الدولة وتستغفلها لتحسين مستوى راتبك الوظيفي وصدق الشاعر حين قال:

ولو لبس الحمار ثياب خز

لقال الناس يالك من حمار