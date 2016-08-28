– August 28, 2016

أخبار النجوم

بيريزو: كنا أقوياء رغم الهزيمة

{ مدريد – وكالات: امتدح الأرجنتيني إدورادو بيريزو، مدرب فريق سيلتا فيجو، لاعبيه والصورة التي تركوها في اللقاء الذي جمعهم مع الفريق الملكي ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية والتي خسرها الضيوف بنتيجة 1-2، مؤكدا أنهم أقوياء على الرغم من الهزيمة. وقال المدرب الأرجنتيني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء إن المباراة كانت خططية بشكل كبير، ولم يكن فريق ريال مدريد مرتاحا أثناء اللعب. لقد عرف اللاعبون كيف يبذلون المجهود الجماعي، لقد قدمنا أداء جيدا شابته بعض الأخطاء التي استغلها ريال مدريد.. وبعد التأخر استطاع الفريق العودة للمباراة والتعويض أول مرة. سنعود أقوياء على الرغم من الهزيمة. وأوضح بيريزو أنه سيغادر البرنابيو سعيدا بأداء فريقه، وقال كنا نعرف أنه إذا منحنا ريال مدريد الأريحية، فسنواجه موجات هجومية متتالية، وسيكون من الصعب احتمال ذلك طوال التسعين دقيقة. وأضاف يجب أن نكمل طريقنا، فنحن فريق يجيد الضغط المتقدم، وأعتقد أنه كان باستطاعتنا أن نجعلهم يعانون أكثر مما قمنا به بالفعل، ولكن ارتكبنا خطأين وعاقبونا عليهما بخسارة نقاط المباراة. ولكن الهزيمة تجعلك متفائلا أكثر أمام هزيمة غير مستحقة، ولكن الأهم هو استعادة شخصية الفريق. وشدد بيريزو على قدرة فريقه على التطور أكثر حيث أنه حتى أمام ريال مدريد نذهب لمرمى المنافس، مؤكدا لقد خسرنا بسبب أخطاء فردية.

واختتم تصريحاته بحديثه عن اللاعب الإيطالي روسي الذي قيل أنه سينتقل للفريق خلال الأيام القليلة القادمة وقال ليست عندي أية معلومات رسمية ولكنه لاعب رائع سيساعدنا كثيرا في النواحي الهجومية.

زيدان يحسم مصير رودريغيز

{ مدريد – وكالات: أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، أن لاعبه الكولومبي خاميس رودريجيز سوف يبقى في الفريق هذا الموسم، بعد الجدل الكبير حول مستقبل اللاعب في المدة الأخيرة. وقال زيدان في المؤتمر الصحفي بعد الفوز على سيلتا فيجو بهدفين: التغييرات في المباراة كانت إيجابية لقد أثرت على النتيجة. لقد قدمنا مباراة جيدة للغاية. وأضاف: مودريتش وكروس غاية في الأهمية بالنسبة لنا، صحيح أننا في بعض الأحيان نعاني لذا يجب على لاعبي خط الوسط أن يقوموا بالمساندة، أنا سعيد بالفريق وبما قدموه. من الواضح أنه علينا أن نتحسن عندما نواجه خصمًا صعبًا. وتابع: لقد كان أداء موراتا جيدًا وسجل هدف الافتتاح لنا، وكان من الممكن أن يسجل أكثر من هدف، أنا سعيد بأدائه واستبدلته لأنني أعتقد أن ماريانو سوف يسرع أكثر من الوتيرة. وأكمل: لا يمكن إنكار صعوبة المباراة لقد كانت مباراة صعبة جدا وعانينا أكثر مما توقعنا، وخاصة في الشق الهجومي الفوز لا يأتي دومًا بسهولة. واختتم بالحديث حول مصير خاميس رودريجيز، وقال: لقد رأيت خاميس ولعب بشكل جيد هو لن يرحل وسوف يبقى هنا، لقد فعل أمرًا حسنًا وكان جيدًا.

جواو ماريو ينضم لإنتر ميلان

{ لشبونة – وكالات: أعلن نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي رسميًا اول امس السبت، عن انتقال لاعب الوسط الدولي جواو ماريو، 23 عامًا، إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي مقابل 45 مليون يورو، ليصبح الانتقال الأغلى في تاريخ النادي البرتغالي. وأصبح جواو ماريو، الذي خاض 171 مباراة مع أسود لشبونة، ليس فقط صاحب الصفقة الأغلى في تاريخ النادي، إلا أنه بات أيضا البرتغالي صاحب القيمة الأعلى الذي ينتقل من الدوري المحلي، وذلك وفقًا لبيان النادي. وقضى لاعب الوسط الشاب، الذي فاز مؤخرًا بلقب بطولة أوربا للأمم مع منتخب البرتغال على حساب فرنسا، 8 أعوام في صفوف الناشئين لسبورتينج، قبل أن يخوض مباراته الأولى مع الفريق الأول في عام 2014 . وبذلك يترك جواو صفوف سبورتينج بعدما فاز معه بلقب كأس البرتغال وكأس السوبر، وينتقل إلى أجواء السيريآ.