– August 27, 2016

مناقشة تعديل قانون التقاعد الموحد

مصادر لـ (الزمان): طعن مزدوج من العبيدي

البرلمان يعرض غداً سحب الثقة من وزير المالية

بغداد – قصي منذر

يعرض مجلس النواب غداً الاثنين سحب الثقة من وزير المالية هوشيار زيباري ويناقش تعديل قانون التقاعد الموحد.

وقال مصدر في تصريح امس ان (البرلمان صوت على تأجيل الامتحانات للوقفين السني والشيعي لحين ايجاد قرار مناسب للموضوع). مشيرا إلى أن (البرلمان ارجأ التصويت على قانون هيئة المنافذ الحدودية وقانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين العراقيين وصوت من حيث المبدأ على قانون الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية). واضاف أن (الجلسة شهدت التصويت على تقرير ومناقشة قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد). واوضح المصدر ان (البرلمان صوت بعدم قناعة النواب بأجوبة زيباري خلال جلسة إستجوابه عارضا سحب الثقة منه في جلسة غد). وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري قد وجه لجنة السلوك النيابي بمحاسبة اي عضو يعتدي على اخر. وقال مصدر في تصريح امس ان (الجبوري هدد بسحب عضوية اي عضو يعتدي على اخر على اثر المشادة الكلامية التي حدثت بين نائبتين بشأن استجواب زيباري). ورأى النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني عرفات كرم ان استجواب زيباري استهداف شخصي وحزبي . وقال كرم في تصريح امس انه (لا شك بأن جبهة الإصلاح في البرلمان تحاول كسب جميع النواب إلى صفوفها وسلاحهم الوحيد هو استجواب وزرائهم وإقالتهم). واضاف ان (استجواب زيباري استهداف سياسي وحزبي). فيما عدت النائبة عن كتلة تغيير الكردستانية سروة عبد الواحد الاسئلة التي طرحت على زيباري مهنية تتعلق بشبهات فساد . وقالت عبد الواحد في تصريح امس ان (الاسئلة التي طرحت على زيباري مهنية تركز على مواضيع تتعلق بشبهات فساد في وزارة المالية).

واضاف ان (زيباري يؤكد وجود تلك الشبهات كما اتضحت لدى النواب بعض الأمور التي كانت غامضة)على حد قولها . ودعت النائبة عن محافظة ديالى غيداء كمبش الى حل البرلمان والاعداد لانتخابات مبكرة.وقالت كمبش في تصريح امس إن (استجواب زيباري شهد تراشقا بالاتهامات ورمي بقناني المياه في مشهد لا يليق باعلى سلطة تشريعية في البلاد وبعيد عن الاطر الديمقراطية).

ودعت كمبش الى (حل مجلس النواب من اجل معالجة الاخطاء الكبيرة في العملية السياسية والتي تتحمل وزرها القوى المتنفذة بعد فشلها في محاربة الفساد وتحقيق طموح الشعب). مشيرة الى ان (الشعب وصل الى قناعة بان كل السياسيين فاسدين وهذا موشر خطير يجب الانتباه اليه). مشددة على (ضرورة الاعداد لانتخابات مبكرة وفق قانون جديد يلبي طموح الشعب).

وتابعت كمبش ان (اصلاح العملية السياسية خطوة بالغة الاهمية من اجل ضمان المسار الديمقراطي وبخلافه ستكون العواقب وخيمة بالمستقبل). الى ذلك اعلن المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي عن حراك لاجراء حوارات خلال الايام المقبلة لحسم المرشحين للوزارات الشاغرة. وقال الحديثي في تصريح امس ان (رئيس الوزراء حريص على عملية شغل الفراغ في وزارة الدفاع وسيطرح رؤيته بهذا الصدد امام البرلمان)

. على صعيد متصل كشفت شخصية برلمانية امس السبت عن تقديم وزير الدفاع خالد العبيدي طعنا بقرار سحب الثقة منه لدى القضاء ، من دون ان يستبعد نجاح الطعن،فيما افادت شخصية اخرى برفض غالبية كتل اتحاد القوى العراقية سحب الثقة من العبيدي، مؤكدة أن الاتحاد سيتقدم بطعن مماثل.وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية حامد المطلك في تصريح ان (العبيدي قدم طعنًا للمحكمة الاتحادية العليا بعد ان البرلمان الثقة منه ونحن بانتظار صدور القرار القضائي بهذا الشأن وسننتظر رأي القانون)، مضيفاً (لا نستبعد ان يكون القرار القضائي لصالح العبيدي ، المهم ان يحسم الموضوع كي يتجه البرلمان نحو الابقاء عليه وزيراً او ترشيح بديل له).من جهته، أعلن القيادي في اتحاد القوى العراقية النائب فارس الفارس عن رفض غالبية كتل الاتحاد قرار سحب الثقة ، متهمًا هيئة رئاسة البرلمان بـ(فرض التصويت على قرار سحب الثقة بشكل سري دون اللجوء إلى النواب). وتنشر (الزمان) غدا تفاصيل الطعنين .