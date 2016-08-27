– August 27, 2016

إقبال: شمس الأمل تغلبت على الإرهاب

التربية تكرّم الأوائل في بغداد والمحافظات

بغداد – تمارا عبد الرزاق

كرمت وزارة التربية الطلبة الاوائل على العراق للعام الدراسي 2015 -2016 . فيما احتفى الوزير محمد اقبال بالمتفوقين الاوائل في احتفالية اقيمت بالمناسبة ). وقال في بيان تلقته (الزمان ) امس في كلمته بالاحتفال انه (لا شيء يستحيل أمام الإنسان وإرادته إذا ما أراد أن يحقِّق آماله وأحلامه ولن تثنيه الصعاب كلّها التي تحاول أن تضيق عليه المكان). ودعا اقبال (الطلبة الى البحث عن كل الوسائل والادوات التي من شأنها أن تعينهم في مشوارهم العلمي المقبل وان يستمروا بتطوير المهارات وأن يجعلوا من أنفسهم أفضل شخصيات قابلة للتطوير). واوضح انه (احيانا لابد من كسر عدد من قيود القناعات السلبية التي تشد أحدنا في مكانه وتجعله اسيرًا ولابد من أن تمتلك قناعات ايجابية تدفعك دائمًا نحو مزيد من العطاء وتحقيق النجاح). وتابع إقبال أن (طلبة العراق قدموا صورة باهرة للإرادة الصلبة ودليلا ناصعا للهمة العالية التي يمتلكونها وإنهم اثاروا الاعجاب بمواصلة جهد الليل بالنهار ومواجهة أقسى التحديات وهزيمتها). مؤكدا ان (هذا الاحتفال رسالة الى كل العالم تقول ان العراق لا زال قادر على العطاء وان شمس الامل والعمل تغلبت على ظلام الإرهاب والتخلف والجهل).واشار البيان الى ان (الاحتفال تضمن فعاليات اكدت مواصلة الطلبة للجد والاجتهاد في مجالات العلم كما تم توزيع الهدايا بين المتفوقين الذين عبروا عن سعادتهم لمبادرة الوزارة في تكريمهم ) بحسب البيان.