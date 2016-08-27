– August 27, 2016

تجدّد الإشتباكات العشائرية وحرق مبنى ناحية أبو صيدا

بعقوبة – سلام عبد الشمري

تجددت الاشتباكات المسلحة بين عشيرتين في ناحية ابو صيدا التابعة لمحافظة ديالى ما اسفر عن حرق مبنى الناحية وعدد من المقار الامنية.وقال مدير الناحية حارث سعدون الربيعي في تصريح امس ان (خارجين عن القانون اعتدوا على مبنى الناحية واحرقوه بالكامل كما اعتدوا على ثمانية منازل سكنية لمدنيين بهدف خلق الفوضى والارباك الداخلي).واضاف الربيعي ان (ما حدث تجاوز خطر على القانون ويمس هيبة الدولة ويستدعي رد فعل حاسماً ينهي اي ظواهر من شانها ايقاف الحياة في الناحية).ملفتا الى (وجود اطراف داخلية وخارجية تسعى الى اثارة التوتر وخلق النعرات بهدف الاساءة لتاريخ وتضحيات ابي صيدا في مقارعة الارهاب).واكد الربيعي ان (وجوده في منصبه جاء وفق القانون ومن لديه اعتراض يعتمد الاطر القانونية والسلمية وليس عمليات الحرق والتهديد والوعيد وترويع الامنين في الناحية). مشيرا الى ان (الاوضاع في الناحية قلقة للغاية وهي مرشحة للانهيار في اي لحظة اذا لم تكن هناك اجراءات عاجلة في ملاحقة المتورطين).ولفت مصدر الى ان (الاشتباكات اسفرت عن مصرع واصابة ثمانية اشخاص من العشيرتين). من دون ذكر اسم العشيرتين. واكد قائد شرطة المحافظة اللواء الركن جاسم السعدي في تصريح امس أن (الوضع الأمني في الناحية تحت السيطرة ولدنيا تنسيق مباشر مع زعامات عشائرية من أجل التهدئة والاستقرار). ونفى السعدي (ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض مقرات أمنية إلى عمليات استهداف مباشر).مؤكداً أن (النزاعات العشائرية تمثل تهديداً مباشراً للأمن الداخلي ونسعى إلى ايجاد حلول عاجلة لها وفق اطار يضمن الامن المجتمعي وينهي حالة التوتر).وطالب شيخ قبيلة بني تميم في الناحية رشيد التميمي الامين العامة لمنظمة بدر هادي العامري بالتدخل و اطفاء نار الفتنة داخل الناحية.وقال التميمي في تصريح امس ان (الناحية تمر بفتنة داخلية خطرة للغاية يمكن ان تؤدي الى انهر من الدماء وخراب لا يمكن تصوره قد ينتقل الى مناطق اخرى اذا بقيت الامور على حالها دون حلول تعتمد لغة العقل والمنطق لحل المشكلات كافة ولاسيما النزاعات العشائرية التي اخذت بعدا داميا).وافتتح السعدي ثلاث سيطرات امنية في ناحية مندلي بحضور مدير الناحية وعدد من الشيوخ والوجهاء لتعزيز امن واستقرار المنطقة .