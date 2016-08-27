– August 27, 2016

الأنواء تتوقع إرتفاع درجات الحرارة إلى 50

بغداد – صباح الخالدي

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل استمرار تاثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي على اجواء العراق ليكون الطقس اليوم الاحد في المناطق كافة صحوا مع ارتفاع في درجات الحرارة) . واكدت الهيئة في بيان تلقته ( الزمان ). أمس(أستمرارتأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي على اجواء العراق خلال اليوم الاحد ليكون الطقس في المناطق كافة صحوا مع ارتفاع في درجات الحرارة). واضاف ان (درجات الحرارة العظمى المتوقعة في بغداد ستكون 50 مئوية والصغرى 25 مئوية وستكون حركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 20-10 كيلو مترا وسيكون مدى الرؤية 10-8كيلو مترات). ولم يتوقع البيان ( حدوث تغيير في الحالة الجوية ليوم غد الاثنين عن اليوم السابق عدا أنخفاض قليل في درجات الحرارة في المنطقة الوسطى).

مصرع شخص جراء سقوط سيارة من جسر البنوك

بغداد – نوزاد حسن.. لقي سائق سيارة سقطت من على جسر البنوك الجديد في بغداد مصرعه بعد صراع مع اصابات بليغة.وقال شهود عيان لـ (الزمان) امس ان (سيارة انحرفت عن مسارها وسقطت من اعلى جسر البنوك ما ادى الى تعرض سائقها لاصابات بليغة نقل في اثرها الى المستشفى قبل ان يلقى حتفه جراء الحادث الذي ادى الى تدمير السيارة بالكامل).واضاف الشهود ان (الجسر متهالك ولا يوجد عليه سور معدني لصد السيارات من السقوط فيما لو انحرفت عن مسارها لاي سبب من الاسباب).مشيرين الى ان (سكان المنطقة ناشدوا الجهات الحكومية والخدمية بنصب سور جديد للجسر بعد تهالك القديم لكن لم تبادر الجهات المعنية بذلك).