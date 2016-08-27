– August 27, 2016

إعذروني – مقالات – زيد الحلي

(التخيل) هو جزء من الكتابة ، والكتابة اصلا قائمه على اللغة والخيال ، فانت لا تستطيع ان تصنع اي شيء بدون تخيل ، والخيال يفترض العقل والناس ، والأمم لم ترتق ولم تصعد إلا بالتخيل ، سواء كان تخيلا ذاتياً او تخيلا علميا ، فالذي صعد الى القمر ، تخيل الصعود تخيلا، ثم حوله على ورق ومخطط ، وكذلك شان الكاتب ، لأن الكتابة تقوم على التخيل ، وكل المبدعين يتخيلون قبل ان يبدعوا ولولا الخيال لمات الابداع ، ولأصبح كلاما هامدا، جامدا لامعنى له…

والآن اعطي لنفسي فسحة من ( التخيل ) حيث اتمنى ان انهض يوماً من منامي ، فأجد بلدي خاليا من المهاترات وثرثرة من بيدهم امر الوطن ، وان يتوفر دواء لمن تعرض للدغة من افعى سامة او من لسان “انسان” فقد ضميره ، وان تعود الحياة الاجتماعية الى سابق عهدها حيث النوادي الاجتماعية الحقيقية والمسارح وصالات السينما ، واجد الصحف اليومية ، متساوية في موارد الاعلانات الرسمية ، وان تظهر مطربة عراقية بمستوى زهور حسين وعفيفة اسكندر ومائدة نزهت ، وان يعود العنبر العراقي الى مطابخنا ، وتتمتع عيوننا بمرأى الصناعات العراقية المغيبة عمدا في اسواقنا ، وان يلازم الصدق تصريحات المسؤولين ، وان يجد الخريجون وظائف دون انتماءات وولاءات جهوية ، وان ارى شارع الرشيد في ثوبه الراقي المعروف قبل ان يغتاله الاميون ، وان تتم كري ضفاف الأنهر لتنساب المياه على هواها ، تسقي الجميع ، وان نطعن بسيف الكرامة ، الفقر حتى الممات وان نعيش مثل شعوب العالم ، في دعة واطمئنان ، وان تختفي (بالات) الملابس المستعملة الواردة الى اجسادنا من دول كان افرادها يتمنون رؤية بغداد ، وان اتمتع بمشاهدة فلم عراقي يحمل رؤية وعمق رسالة فلم ( سعيد افندي ) !

ومع تخيلي ، ادرك تماما ان الدنيا لا تمضى في سهولة .. وامتع ما فيها هو ما يبذله الانسان من تعب ..فلا تهرب من التعب حتى لا يهرب منك المستقبل ..لأنه لا يجيء اليك وحده ..ولكنه ينتظرك هناك ، في عالم التخيل المنطقي ..

ان سر نجاح تخيل المرء ، هو عدم اكتفائه بدور المتفرج في المجتمع الذي يعيش فيه.. بل يتنفسه بأحاسيسه وتجاربه وانفعالاته ويختزن احداث هذا المجتمع بعد ان تتسرب الى نفسه ويصبح هو احد ابطالها ، وحتى يحين الوقت المناسب تخرج هذه الاحاسيس والانفعالات وتعيش مرة اخرى مع الناس … انه التخيل وليس الخيال ..

اعرف اني في كلامي هذا احمل هواء في شباك صياد ، وان بعضكم سيتهمني بشتى التهم ، لكنني على ايمان بأنني ، وانتم لم نخسر ثقتنا بعدل الحياة من خلال معرفتي بان احلام الذين ينامون على “الريش” ليست احلى واجمل من احلام الذين ينامون على الارض .. !

عذرا لثرثرة رجل يعيش في محيط التخيل !