– August 27, 2016

دمعة في المتوسط – مقالات – جليل وادي

عندما صعدت الى منطقة (بشري) التي تغفو على سفح جبل لبناني يعلو البحر بــ (1500) متر أدركت لِمَ كتب الأديب الفنان جبران خليل جبران كتابه ( النبي ) الذي شحنه بمشاعر جياشة وحكما بليغة ؟ ، فالمكان الذي تأملته عام (2014) متنقلا بين بيت جبران ومتحفه الذي تكدست فيه لوحاته وكتبه وسريره وطاولته وظله المتكئ على ركن نافذة مطلة على واد سحيق تتعالى من بين جنباته أبخرة متصاعدة لتعانق قمة الجبل وتلتحق بغيوم داكنة تلامسه ، هو المكان ذاته الذي أشعر طفولة جبران بالعزلة وشبابه بالغربة في اواخر القرن التاسع عشر ، جبران الذي كان تواقا للحرية لم يستسلم لوعورة الطريق الجبلي الموحش وهو يوافق على قرار والدته بمغادرة (بشري) هربا من الفقر وبحثا عن الحرية ، هذه الكلمة التي شغف بها الانسان منذ بدء الخليقة .

من قمة ذلك الجبل أيقن جبران ان المكان يخلو من الدين والحرية على السواء، أليس هو القائل (ويل لامة تكثر فيها المذاهب والطوائف وليس فيها دين ) ، فركب امواج المتوسط ملوحا بيده لبيروت من دون ان توقفه كلمات سمر كرامي التي همست بأذني ذات يوم ونحن نتجول على شواطيء طرابلس : ( كيف يمكن للانسان أن يحيا بلا بحر ) ، البحر هو الحرية في عيون سمر كرامي ، وبين جبران وسمر كرامي يمتد الهاجس بالحرية أكثر من قرن من الزمان ، مرت فيه الامة ببحور من الدم ، وأكداس من الويلات ، وزفرت من الآهات ما لا يحصى ، وتلوعت بمحن يندى لها جبين الانســـــانية .

وعندما تعالت موجات المتوسط العاتية شعرت ان البحر يطردني باتجاه مسالك جبيل ، وكأنه يعرف اني مسكون بتلك المسالك التي أدمت قدمي جبران وهو يضع ( بشري ) خلف ظهره باتجاه البحر ، فمدننا وقرانا تخنق الصدور .

ومن الاجنحة المتكسرة الى النبي وحديقته ( من مؤلفات جبران ) لم تكن الحرية السياسية هي ما يشغل جبران فحسب ، بل جل صراخاته التي رددت صداها سفوح قريته تنبض بالحرية الاجتماعية ، وكأنه يريد القول ان ( لا قيمة لحرية سياسية تصادر حرية اجتماعية ) ، فالحياة بلا حرية تفقد رونقها وبهجتها وألوانها ، اشبه بصحراء قاحلة ، قد لا يتحسس البعض نسائمها ، لان الاحساس مرهون بالوعي ، وقد فشلنا أيما فشل في تربية أنفسنا على تذوق الجمال ، لذا أسرنا بريق السيوف على وهج الموسيقى ، وصوت العبوة على زرع وردة في طريق ، والتجهم على الابتسامة ورسم الاسود الضارية بدل الحمائم الوديعة، يا لهول وهمنا عندما كنا نظن ان مناداتنا بالحرية السياسية ستفتح الابواب على مصاريعها لحريتنا الاجتماعية ، من دون ان ندري ان تلك الابواب سيطل منها اصحاب السيوف والدروع والخوذ الفولاذية مصطحبين معهم تاريخا من الثارات والمعتم من الحوادث والتافه من الأقاويل ، ليغتالوا بهجة الحياة بقمعنا ، ففقدنا الحريتين معا السياسية والاجتماعية ،والذرائع واهية كما تعرفون .

الغريب ان عيونهم من الاتساع بمكان ، لكنهم لم يبصروا ما يدور في العالم من حولنا ، وكان اخي الدكتور نبيل على حق عندما أعطى معنى عميقا لعنوان فيلم المخرج الاميركي ستانلي كوبريك ( عيون مغمضة على اتساعها ) بأنها تعني ( أعمى قلب ) باللهجة العراقية ، وعميان القلوب كثر في بلادنا حتى امتلأت النفس قنوطا واحباطا ولم تعد تراود بال ذوي العلم سوى فكرة الرحيل ، هل نحن ميؤوس منا الى هذا الحد ؟ . أجزم بحاجتنا الى زمن ليس بالقصير من العمل الحكيم ليكون بمقدورنا تذوق الجمال ، عند ذاك لن يموت المبدعون في الغربة ، ومن خارج الحدود تتكسر العبارات في صدورهم بعيون جاحظة نحو بغداد ، السياب والبياتي والجواهري وعبد الرزاق عبد الواحد وعشرات غيرهم ، ليس من حلم يساورهم سوى ان يحلق الجمال في فضاء رحب بالحرية . لكننا لم نبدأ العمل ، ولم نسمع للذين يشيرون باتجاه البدايات الآمنة ، بل لم نشغل أنفسنا حتى في البحث عن البدايات ، كيف لبلد ان يرتقي ويظن غالبية ابنائه انهم عارفون بكل شيء ، والباقون موقنون انهم قادة صناديد ، بينما اصوات الحكماء تتلاشى في عواصف من الثرثرات كدمعة جبران التي سقطت في المتوسط .