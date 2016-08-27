– August 27, 2016

خبير يكشف لـ (الزمان) الجرائم المشمولة بالعفو.. توقع إطلاق 30 ألف محكوم بعد 10 أيام من تطبيق القانون

بغداد – قصي منذر

كشف الخبير القانوني طارق حرب عن ان الجرائم المشمولة بالعفو العام تتضمن الفساد المالي والتزوير والخطف وبعض جرائم الارهاب متوقعا اطلاق 30 الف محكوم بعد 10 ايام من تطبيق القانون مؤكدا شمول كبار المسؤولين المحكومين غيابيا بسبب الفساد اضافة الى شمول عناصر من داعش. وقال حرب لـ (الزمان) امس ان (قانون العفو يشمل جميع الجرائم المخلة بالنزاهة اي جرائم الفساد المالي والاداري المتمثلة بالرشا والاضرار العمدي باموال الدولة والعمل بمصلحة شخص على حساب الدولة بالاضافة الى التزوير للوثائق والشهادات والاختام والعلامات باستثناء تزوير وثيقة للحصول على منصب مدير عام فما فوق). مشيرا الى ان (تلك الجرائم تمثل 99 بالمئة من قضايا النزاهة). واضاف ان (المشمولين بتلك الجرائم هم كبار المسؤولين من بينهم الوزراء وغيرهم من المدراء العامين والمستشارين في الخارج الذين صدرت احكام غيابيا بحقهم حيث ستلغى جميع الاحكام بموجب القانون). واوضح حرب ان (جريمة الاختلاس مشمولة بالقانون شريطة اعادة المبلغ المختلس). مبينا ان (القانون يشمل ايضا الجرائم الماسة بالهيئات النظامية والجرائم المخلة بسير العدالة والاخبار الكاذب والشكوى الكيدية وتضليل القضاء وشهادة الزور واليمين الكاذبة وسواها من الجرائم المخلة بالشرف كجريمة انتحال الوظائف والصفات). واكد حرب ان (العفو يشمل جرائم فك الاختام وجرائم اتلاف المحررات وتجاوز الموظفين لحدود وظائفهم). موضحا ان (الذين حكمت عليهم المحكمة الجنائية العليا وسواها من الجرائم الارهابية والمخدرات و الزنا بالمحارم واللواط والاغتصاب والمتاجرة بالبشر و الاسلحة الكاتمة والاسلحة ذات التصنيف فانه بالامكان الشمول بالعفو دون قيد او شرط او الشمول باعادة المحاكمة بعد قضاء ثلث المدة ودفع المتبقي مبلغا قدره عشرة الاف عن كل يوم اما جرائم الاسلحة من غير هذه فهي مشمولة بالعفو دون قيد او شرط). مضيفا ان (القانون يشمل جرائم السرقات بشكل عام شريطة موافقة المشتكي وتنازله بالاضافة الى جرائم استغلال نفوذ الوظيفة كشراء العقارات والاستيلاء عليها و كشف الاسرار والجرائم الواردة في قانون الاحزاب و التهريب الكمركي و ضريبة الدخل و قانون تنظيم الادارة اي الجرائم الاقتصادية وجرائم قانون حماية المستهلك). وكشف حرب عن ان (القانون فرق بين جرائم الارهاب التي لا يوجد فيها قتل او عاهة او اضرار بالقوات المسلحة او اضرار بالممتلكات العامة وهذه يتم شمولها بالعفو فورا مثاله جرائم الخطف التي لم يترتب عليها القتل او العاهة المستديمة وجرائم الانتماء الى المنظمات الارهابية كجريمة الانتماء الى داعش). وبشأن الجرائم الارهابية التي سببت ضررا وقتلا قال حرب ان (الجرائم الارهابية الاخرى التي يوجد فيها القتل او عاهة مستديمة او تقع على القوات المسلحة او تقع على الممتلكات العامة فهذه يجوز اعادة المحاكمة فيها وهذا ما سيضمن خروج الارهابيين بنسبة 99 بالمئة لعدم وجود الشهود). وتوقع حرب ان (يشمل القانون 30 الف محكوم بعد 10 ايام من تطبيق القانون). متابعا ان (القانون استثنى رجال النظام السابق والبالغ عددهم اقل من عشرين شخصا). فيما اكدت كتلة الاحرار النيابية شمول معتقلي التيار الصدري بالقانون. وقال النائب عن الكتلة ماجد الغراوي في تصريح امس ان (هناك مادة تم تضمينها في القانون تتضمن العفو عن جميع المعتقلين الذين قاوموا الاحتلال الامريكي). مشيرا الى ان (القانون سيطلق سراح معتقلي التيار الصدري بعد تشكيل لجان من القضاة والجهات التنفيذية).