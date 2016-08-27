– August 27, 2016

العثور على جثة إمرأة مقربة من البغدادي ضمن حملة تصفية في الموصل

الإتحادية تتجه لتحرير هيت وأعالي الفرات بعد مقتل 900 داعشي

بغداد – محمد الصالحي

كشفت قيادة الشرطة الاتحادية عن توجهها الى جزيرتي هيت والرمادي ومناطق اعالي الفرات بعد تحرير جزيرة الخالدية، فيما عدت قوات الحشد الشعبي السيطرة الكاملة على جزيرة الخالدية بمثابة ازاحة قبضة تنظيم داعش وابعاد تهديده عن مناطق الانبار.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان تلقته (الزمان) امس انه (بعد حسم معركة تحرير جزيرة الخالدية ستكون وجهة القوات المشتركة صوب جزيرتي هيت والرمادي ومناطق اعالي الفرات المتمثلة براوة وعنه والقائم اقصى الغرب العراقي عند الحدود مع سوريا).واضاف ان (القوات الأمنية بالتعاون مع تشكيلات الحشد الشعبي وتحت غطاء جوي عراقي دمرت جميع تحصينات داعش حول جزيرة الخالدية). مؤكدا (عدم مشاركة طيران التحالف في عملية تحرير جزيرة الخالدية وتم الاعتماد على القدرات الجوية العراقية فقط).مشيرا إلى ان (ما تبقى هو جيوب لداعش من اجل المشاغلة لا غير).ولفت جودت إلى إن (منطقتي البوبالي والكرطان والمناطق التي حولها في جزيرة الخالدية أصبحت خالية من أي وجود لداعش بعد طردهم منها وقتل العديد منهم فيما تمكن البعض منهم من الهروب باتجاه منطقة كنعان).وتابع ان (70 بالمئة من قتلى داعش هم عراقيو الجنسية غرر بهم وتلطخت أيديهم بدماء الأبرياء إما البقية فهم من دول عربية وأجنبية). وأوضح جودت إن (عملية تحرير جزيرة الخالدية شارك بها معظم فصائل الحشد الشعبي وهي بمجملها عمليات نظيفة لم تتسبب في الأضرار بالبنية التحتية للمناطق وهو عامل سيعجل من عملية إرجاع النازحين الى مناطقهم).مبينا إن (داعش دفع بألف إرهابي للدفاع عن جزيرة الخالدية وهؤلاء من فرق مايسمى بالنخبة حيث تمت إبادة معظمهم ولم يتبقَ منهم سوى 100 مقاتل تطاردهم قوات الأمن على مدار الساعة للقضاء عليهم). ونقل البيان عن القيادي في الحشد الشعبي امين عام منظمة بدر هادي العامري قوله ان (منطقة البو كنعان في الجزيرة كانت لها اهمية ستراتيجية لدى داعش إضافة الى مناطق الجزيرة الأخرى التي حاولت جماعة داعش ابطاء السيطرة عليها لاتخاذها منطلقا لاستهداف مركز الرمادي والمناطق المحررة الأخرى).واضاف (لكن العملية العسكرية ازاحت قبضة داعش وابعدت تهديده عن مناطق الانبار). وذكر مدير عمليات قيادة قوات الشرطة الاتحادية العميد الركن فارس راضي في بيان امس ان (قوات الامن دمرت اقوى واشد حصن لداعش في منطقة البو كنعان اذ تم ردم انفاقه وتدمير خنادقه). واضاف ان (الخسائر التي تكبدها داعش في المنطقة ثقيلة جدا حيث اصبحت هذه المنطقة مقبرة لهم).وأشار الى ان (عددا كبيرا من امراء وقادة داعش العسكريين قتلوا على يد قوات الامن و الحشد الشعبي فيما قتلت قيادات ظالعة بداعش تلقت تدريبات عسكرية خارج العراق).وذكر بيان لإعلام قيادة عمليات الانبار امس ان (طيران التحالف وجه ضربة في حي البكر بقضاء هيت ودمر مقرا يوجد فيه عدد من عناصر داعش ما اسفر عن مقتل اربعة منهم).واكدت خلية الاعلام الحربي إخلاء وتسليم 117 مواطناً الى لجنة تدقيق النازحين في المحافظة.وذكر بيان للخلية تلقته (الزمان) امس ان (وحدات الفرقة العاشرة أخلت العوائل النازحة التي سلمت نفسها من عدة مناطق وبلغ عدد أفرادها 117 مواطنا تم تسليمهم إلى لجنـة تدقيق النازحين في محافظة الأنبار).وأضاف أنه (تم إشعار قيادة عمليات الأنبار من قبل فوج طوارئ الأنبار 9 بأن موقف إعداد النازحين بلغ عدد الرجال 55، والنساء 58، والأطفال 92 تم نقلهم إلى مخيم الكيلو 18).وذكر بيان لخلية الإعلام الحربي امس ان (التحالف الدولي وجه ضربة جوية اسفرت عن تدمير مخزن للأسلحة وقتل 12 عنصرا من داعش في قرية سعديه شمال شرق قضاء الحضر). وذكر قائممقام قضاء الرطبة عماد الدليمي في تصريح ان (قوة من الشرطة الاتحادية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة لتنظيم داعش في قضاء الرطبة).وأضاف أن (الطائرة تحمل كاميرا تسجيل وتنظيم داعش يستخدمها بمتابعة تحركات القوات الأمنية ومقاتلي عشائر الرطبة). وفي نينوى قال مصدر امس انه (تم العثور على جثة ام غضنفر وهي شخصية مقربة من زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي وتعد اولى من تولت كتيبة نسوية شكلها داعش من اجل جمع المعلومات الامنية عن معارضيه في الموصل واختفت في ظروف غامضة قبل اسبوع).وقال ان (التنظيم عثر على جثة ام غضنفر في نهر دجلة قرب الجسر الرابع بالموصل). مشيرا الى ان (طبيعة وفاة ام غضنفر لم تعرف بعد لكنها تشكل ضربة مباشرة للتنظيم الذي بدأ يعاني تكرار الهجمات ضد قياداته وافراده في الموصل رغم انها تعد من اهم وابرز معاقله).وذكر قائد القوات الخاصة الثانية اللواء الركن معن السعدي في تصريح امس ان (قوات الجهد الهندسي باشرت بعد تحرير ناحية القيارة من داعش برفع العبوات الناسفة وتفكيك الطرق الملغومة فضلا على فتح الطرق التي تحتوي على الخنادق التي حفرها داعش).وأضاف ان (القوات الأمنية ستنجز مهامها الأساسية خلال الأيام المقبلة وتشرع بتسليم الأراضي المحررة الى قيادة عمليات نينوى ليتم ايكال مهمة مسك الأرض الى قطعات الفرقة 15 والشرطة المحلية للمحافظة).وقال مصدر امس ان (القوات الامنية المشتركة شرعت بحملة تفتيش في ناحية القيارة جنوبي الموصل شملت تفتيش الاحياء السكنية وسط المدينة ادت الى اعتقال سبعة من عناصر داعش ).وأضاف أن (المعتقلين اعترفوا خلال التحقيقات الاولية بتورطهم بقتل عدد من المدنيين من سكان الناحية والمشاركة بمعارك بيجي وغيرها من المعارك التي خاضها التنظيم).