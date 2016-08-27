البرلمان يؤجل إمتحانات الوقفين السني والشيعي

– August 27, 2016

طلبة المحافظات يتظاهرون مطالبة بإلغائها نهائياً

بغداد – تمارا عبد الرزاق

صوت مجلس النواب في جلسته امس بالأغلبية على تأجيل الامتحانات التقويمية للوقفين الشيعي والسني لحين إيجاد قرار مناسب حول الامر.وقال بيان امس ان رئاسة المجلس تلقت طلبات من لجنة التربية النيابية وعدد من الأعضاء حول اجراء الامتحانات التقويمية لطلبة الوقفين السني والشيعي).واضاف ان (عددا من النواب قدموا طلبات الى رئاسة المجلس حول الامتحانات التقويمية لطلبة الوقفين). مشيرا الى ان (النائب حيدر الفوادي اكد ان اغلب طلاب الوقف الشيعي من أبناء الحشد الشعبي وانه من الصعب أداء الامتحانات اليوم الاحد وان الطلبات ناقشت حق التظاهر للطلبة المعنيين).واوضح البيان ان (المجلس شكل لجنة مشتركة من لجنتي التربية والاوقاف والشؤون الدينية النيابيتين لبحث الملف ).الى ذلك تظاهر العشرات من طلبة الوقف الشيعي في محافظات البصرة وذي قار وميسان والديوانية والمثنى والنجف وكربلاء أمام مديريات التربية للمطالبة بالغاء اعادة الامتحان التقويمي والاعتراف بالشهادة السابقة.وقالوا في تصريحات امس (نطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير التربية محمد اقبال ورئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي بالغاء اعادة الامتحانات التقويمية لطلبة الوقف والاعتراف بالشهادة السابقة ). واضافوا أن (اغلب الطلبة من افراد القوات الامنية والحشد الشعبي وكون الامتحانات السابقة التي اجريت كانت مراقبة من قبل الوزارة وبذل الطلاب فيها الجهد والوقت والمال ولا يحق لاي جهة الغاء نتائج الطلبة الناجحين وان عمدت الحكومة لهكذا ارتجال غير قانوني وغير محترم للسياقات الادارية والقانونية ويعد هذا مؤشرا على فشل الاداء الحكومي ونحن نحتفظ بحقنا باقامة دعوى قضائية لاحتساب شهادة الناجحين ممن اجتازوا الامتحان بنجاح للاعوام السابقة ). وقال رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف الخطابي في تصريح امس ان ( العشرات من طلبة الوقف الشيعي تظاهروا امام مديرية تربية المحافظة مطالبين بالاعتراف بشهاداتهم لكونهم ادوا الامتحانات عبر مدارس منتظمة).واضاف ان (مجلس المحافظة رفع طلبا الى الحكومة الاتحادية والوزارة يناشدون فيه العبادي و اقبال التعاطي مع هؤلاء الطلبة بايجابية والاعتراف بشهاداتهم). فيما قال رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة النجف خالد الجشعمي في تصريح امس ان ( مجموعة كبيرة من طلبة الوقف الشيعي تظاهروا امام مديرية تربية المحافظة طالبوا الوزارة بالغاء الامتحان التقويمي ومعادلة شهاداتهم الابتدائية والمتوسطة والاعدادية اسوة بباقي الطلبة).واشار بيان أمس الى أن ( مجلس الوزراء قرر إجراء امتحان تقويمي لمعالجة وضع الطلبة الناجحين بالامتحانات الخارجية للدراستين المتوسطة والإعدادية الفرع الإسلامي للوقفين التي أجريت في الأعوام الدراسية 2011-2012 و2012-2013 و2013-2014). واضاف انه (يستثنى من الامتحان الطلبة الذين قبلوا بالجامعات شريطة اجتيازهم المرحلة الأولى ولا يعد الطالب في الامتحان التقويمي متخرجا من الامتحانات الخارجية للوقفين وتلغى جميع الامتيازات التي حصل عليها بتلك الامتحانات). واوضح البيان ان (المديريات العامة في الوزارة ببغداد وعدد من المحافظات حددت امتحانات الوقفين اليوم الاحد واكملت استعداداتها على ان تبدأ اليوم لمرحلة السادس اعدادي وسيكون غدا للثالث متوسط مع تحديد المراكز الامتحانية في بغداد والمحافظات ).