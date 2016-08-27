– August 27, 2016

ماليزيا في عيون صحفي عراقي 2-4

دولة إسلامية بالإسم علمانية بالتطبيق آسيوية وشرقية بالتقاليد والعادات غربية وأوربية بالحانات والمطاعم

حمدي العطار

تقدم ماليزيا تجربة رائدة في مجال التعامل مع المكونات المختلفة التي تتعايش بسلام ،وتثبت أن تعددية الاعراق ليست هي الاستثناء بل انها طبيعة البشر عبر التاريخ وليس هناك شعب (مغلق) على اتجاه واحد بل جميع الشعوب متعددة الاعراق والأديان،والتعصب وحده الذي يرفض التنوع وقد فشل في الماضي ولم يخلف الا الحروب الأهلية والدمار والكراهية،تمزج ماليزيا بين النزعة الاوربية في التعامل مع حقوق الانسان والحريات الاجتماعية والفردية وبين المحافظة على التقاليد الشرقية والإسلامية،فالشعب الماليزي الذي يتكون من اكثرية اسلامية (الملايو) 57% ويأتي بالمرتبة الثانية الصينيون 27% ،والهنود 7% وهناك نسبة اخرى للديانات فالاسلام 60% والبوذية 27%،المسيحين 9.1% والهندوس 6.3% باقي الديانات 0.2%،انصهرت كل هذه الاجناس والديانات في فسيفساء ملائمة لبناء ماليزيا كدولة علمانية لا تستند في تشريعاتها العامة على مبدأ الحلال والحرام بل على القوانين المدنية،وحينما تريد ان تطبق الشريعة الاسلامية تفرضها فقط على المسلمين وبصورة فيها هامش كبير من التسامح وغض النظر – خاصة في العاصمة كوالالمبور-

جوامع اسلامية وحسينيات ومعابد بوذية وهندوسية

هناك في كوالالمبور العديد من المعابد والجوامع ،وأنت تسير يمكن ان تسمع صوت الاذان ينطلق من احد المسجد واجراس جنجين من حي الصيني ورائحة البخور وذوبان الشموع من الحي الهندي،،واشهر المعابد في كوالالمبور هو (معبد سري ماهامر يامام) وهو معبد هندوسي في الحي الصيني وهذا يعني ان بعض الصينيين في ماليزيا يمكن ان يكونوا من الهندوس وحتى قسم منهم من المسلمين! اما (معبد ثيان هوى ) وهو معبد بوذي في الحي الصيني وفيه يقام مهرجان كعكة القمر – منتصف الخريف- وسط مسيرات الفوانيس ورقصة التنين ،اما المعبد الهندي الاكثر شهرة ويعد من المعالم السياحية في كوالالمبور هو (كهوف باتو) الهندوسي، في هذا المكان اعتبر نفسك في الهند وليس في ماليزيا ، يبعد المكان 13 كم خارج العاصمة وهو مكرس للورد مورغن الذي يقف شاخصا بلون الذهب عند اسفل الكهف،، يمثل عنصر الجذب للسياح وهو (اله الهندوس ) امامه الطيور وخلفه تتقافز القرود وهو سر حب وعشق وتقديس الهندوس للحيوانات وليس فقط للبقرة !وتضم كهوف باتو 3 كهوف رئيسية وفيها المعابد والأضرحة الهندوسية ولكي تصل الى تلك الكهوف الشاهقة الارتفاع عليك ان تصعد 272 درجة – الارتفاع 1000م- تحيط بك القرود من الجانبين ، ويرجع عمر هذا المعبد الهندوسي الى 100 عام ،ويقام في نهاية كانون الثاني من كل عام المهرجان الهندوسي السنوي ويحضر الى هذا المهرجان مليون زائر ! عند صعودنا الى المعبد كان يقف احد الاشخاص يسلم كل زائر (طابوقة) او (سطل رمل) لأنهم يبنون في اعالي المعبد وعلى الزائر ان يسهم في هذا البناء المقدس ،قد يكون هذا بدلا من اجرة الدخول الى المعبد أو يمكن يريدون ان يثبتوا بأن معابدهم يتم المساهمة في بنائها من قبل كل الاديان ! او ان يكسب الزائر من وراء هذا الجهد (حسب وجهة نظرهم) الاجر والثواب!

المحاصصة المهنية والاقتصادية

في دولة مثل ماليزيا اذا حدثت مشكلة فالسبب هو اقتصادي وليس عرقي او ديني، فبالرغم من ان الملايو هم الاكثرية لكن الصينيون هم الاغنياء وباقي الشعب الماليزي هم الفقراء، هذا كان في الماضي الى ان تم معالجة المشكلة الاقتصادية لتكون السلطة والوظائف الحكومية عند الملايو بينما الصينيون يمسكون الاقتصاد في القطاع الخاص ، أما الهنود للخدمات اليست هي محاصصة من نوعا آخر؟ ونتج عن هذا تركيبة سياسية مستقرة وأحزاب تمثل الاعراق في ماليزيا لكن خطابهم السياسي لا يحتوي على الكراهية وإلغاء الاخر او التحريض على العنف بل هي المنافسة الشريفة على السلطة،ماليزيا تعطي امثلة في التعامل والاندماج بين المكونات ! لذلك تنتشر في العاصمة كل انواع المطاعم والاكلات الماليزية والصينية والهندية ، والذي جعل الحياة ممكنة بالرغم من الاختلاف الشاسع بين هذه الاديان هو الخطاب السياسي المعتدل، ماليزيا دولة لا تعرف الانقلابات العسكرية والمؤامرات ،تخوض الانتخابات الديمقراطية في مواعيدها ،ويؤشر بأن الكثير من الهنود يصوتون الى الملايو بينما الصيني لا يصوت ال الى المرشح الصيني!الاسلام يطبق في 7 ولايات من اصل 13 ولاية ،شراء وشرب الخمر ممنوع على المسلم بينما تنتشر بشكل كبير الحانات والبارات والملاهي في شوارع كوالالمبور،في ماليزيا هناك ايضا 30 الف شيعي وتوجد حسينية مشهورة (حسينية الملك) ورجل الاعمال الشيعي المعروف في ماليزيا هو (صالح كمرات) يمارس الشيعة طقوسهم الحسينية في محرم !

تقاليد وعادات ماليزية

الميت يتم التعامل معه في ماليزيا حسب دينه، يذكر لي احد اطباء الذي كان يقيم في ماليزيا ويعمل في احدى الجامعات بأن احد الاطباء الدكاترة العراقية وهو يلعب كرة القدم سقط ومات بالسكته القلبية، لم تتوفر الامكانية لنقل جثمانه الى العراق، تبرعت الجامعة بدفنه في ماليزيا، وعند الدفن هم يدفنون الميت بالتابوت، احتج زملائه الاساتذة العراقيين بأن يدفن بدون تابوت حسب التعاليم الاسلامية التي تمارس في النجف مثلا، رفض الماليزيون هذا المقترح قائلين بأن الارض عندكم (رملية) تصلح لمثل هذا النوع من الدفن اما في ماليزيا فالارض حجرية ولا يمكن دفنه من دون تابوت.اما البوذي والهندوسي عندما يموت يحرق جثمانه

اهمية اللغة للتمتع

سياحيا

في هذه الرحلة كان معي ابني (مازن) وهو خبير بدولة ماليزيا لأن شركتهم النفطية تعد ماليزيا مكانا مناسبا للتدريب والدورات، كما اللغة الانجليزية التي يتقنها ساعدتنا كثير في التفاهم والتواصل مع الشعب الماليزي الذي يتحدث عدة اللغات “الملايو-الصينية- الهندية ” بالإضافة الى ان الجميع يتحدثون اللغة الانجليزية ، لأن ماليزيا تعرضت الى انواع متعددة من الاحتلال الاجنبي (الهولنديون- البرتغاليون- البريطانيون)

بعد وصول ابني مازن خرجنا ليلا الى السنتر فهو قريب من الفندق الذي نقيم به، مررنا على اعلى الابراج والبنايات الشاهقة ومول KLcc واول شيء كان يفكر به مازن هو وجبة غذاء تسد جوعه ،فكان اختياره على المطعم البرتغالي (لاندوز) وهو يقدم انواع من وجبات الدجاج الشهية، وهناك تقليد في هذا المطعم فهم يجعلون الزبائن تقف في طابور طويل بالرغم من وجود مقاعد وطاولات فارغة ، حتى يسمح للبعض بالدخول يبدأ عمال المطعم بالترحيب بالزبون قائلين بصوت واحد (لا ندوز) وعبارات الترحيب ، وعند مغادرة الزبون ايضا يصرخون (كود باي)!! عند خروجنا من المطعم شاهدت ازدحام على بائع العصير وقد وضع الحشيش الاخضر في العصارة! يقولون في ماليزيا قدح من عصير الحشيش يعادل فوائد طبق من الفواكه والخضروات.

التدليك المساج المشبوه

تلعب المغريات السياحية ومنها حرية ممارسة الجنس دورا لجذب السياح الذين يسافرون من اجل هذا الموضوع!في ماليزيا تتوفر هذه المتعة بسهولة وبثمن رخيص واحيانا تحت مسمى (المساج) التدليك وعن طريق ربط الخدمة الجنسية احيانا بخدمات اخرى فسمعت بأن احدى شركات غسيل السيارات توفر الخدمة الجنسية اذا غسلت سيارتك 10 مرات لديهم !،وتدعي الماليزيا بأن الدعارة مستوردة حيث هناك تدفق كثيف من دول مجاورة الى ماليزيا (تايلندا-فيتنام-بورما وغيرها) حتى ان ماليزيا قامت بتشريع قانون لمكافحة الدعارة يطلق عليه (قانون الرذيلة) ويبدو لي هو من القوانين غير المفعلة وتحس بذلك حينما تسير ليلا في شارع العرب او اي شارع متفرع من سنتر كوالامبور ! وتتحايل العاهرات الاجنبيات على القانون حيث يقمن بالزواج من ماليزي بالاتفاق – على مقابل مالي يصل الى 1500 دولار شهريا- للحصول على الفيزا الدائمية وممارسة الدعارة !وعندما تريد فعلا التدليك اما بسبب الفائدة او لغرض التجربة والفضول الصحفي كما حدث معي ! تكتشف بأن المساج ليس الا واجهة و الهدف منه هو جعلك عاريا وسط فتيات جميلات مغريات يعرضن انفسهن عليك وما ينتج عن المساج من خلوة وطبيعة العمل يدفع البعض الى تطوير التدليك الى اشياء اخرى،حينما دخلت لأعمل مساج القدم ،همس احدهم في اذني (هل تريد نهاية سعيدة) وهذه الشفرة تعني تحويل التدليك الى الجنس، اجبته بالنفي وانا ارغب فقط بمساج القدم !الح علي ،صديته ، قال انظر الى هذه الفتاة الفيتنامية وتصورها عارية تسير على ظهرك ! رفضت العرض ! غضب مني ،كانت بالقرب منه فاتنة آسيوية دفعها الى خارج المحل وارسل بطلب امرأة عجوز لتقوم بالمهمة يعني ضربني (بوري) والعجوز ما قصرت جان فصخت رجلي من الضرب العنيف، ولكن الحق يقال استفدت من مساج القدم، وفي ماليزيا يمكن ان تعمل مساج وتدليك من دون ان تثير غيرة زوجتك عليك وذلك عن طريق الفيلة!!!

مدينة الملاهي المائية

في كل المدن السياحية هناك مدينة مائية ،فقد اصبح ذلك نوعا من التقليد، لكن (مدينة الملاهي المائية)-سن واي لاكون- في كولالمبور هي عبارة عن مدينة العاب وحديقة الحيوانات ومدينة مائية تحتوي على العديد من الالعاب المائية التي تدخل الفرح والسرور لكافة افراد العائلة، ولا نعلم اي سر في الماء حتى يخلق كل هذه السعادة، بحيرات واسعة وتدفق المياه من كل الجوانب وشلالات عديدة والعاب مائية متنوعة ،بالاضافة الى مهرجانات فنية واستعراضية بل حتى السينما في المدينة المائية عبارة عن مياه يرشونها على المتفرجين،تنطلق العوائل بعفوية وسط ازدحام الناس والاجانب لتقضي وقتا ممتعا لا يمكن ان ينسى .

الطيور والافاعي والشلالات الجميلة

ذههبنا لزيارة (حديقة الطيور) وانت لا ترى الطيور بأنواعها في الاقفاص بل الطيور اطلقت في الحدائق تطير وتأكل وتغرد حسبما تشتهي ،فهي في محمية وليست حديقة كما هو متعارف عليها، فترى جمال الطاووس الذكر ينفش ريحه متبخترا بألون جناحيه الزاهية بينما انثى الطاووس تختبئ خلف الشجرة وكانها تغار من جمال الطاووس الذكر! اما الطير الناطق البغبغاء فالوانه غريبة دفعتني ان ادفع مبلغا لألتقاط صورة مع ما موجود من البغبغاء ، توجد انواع نادرة من الطيور فالماليزيا تشتهر بوجود الطيور النادرة.

بالرغم من عدم وجود بحر في العاصمة كولالمبور فأن السياحة قادرة على ايجاد شلالات تنساب من اعالي الجبال لتكون بركة مياه للسباحة والتسلية، فكانت لنا رحلة الى تلك الشلالات وسط الغابات مع حركة القرود المنتشرة على الاشجار ،والتقطنا صورة مع الافعى ، فضلا عن انه توجد اكبر افعى في العالم بماليزيا طولها ثمانية امتار.

يتبع