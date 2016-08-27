– August 27, 2016

النزاهة تبحث مع الإنمائي الدولي برامج مكافحة الفساد

بغداد – الزمان

بحث رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري مع مدير البرنامج الإنمائي لمكافحة الفساد هشام العزوني البرامج الستراتيجية للهيئة. وقال بيان للهيئة تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين بحثا برامج العمل المشتركة ولاسيما المتعلقة بزيادة دعم الجانب الأممي لهيئة النزاهة في برامجها الإستراتيجية التطويرية مستعرضين الإنجازات المتحقـقة من خلال تعاونهما مسلطين الضوء على أبرز التحديات القائمة). واضاف البيان ان (الجانبين تطرقا إلى أهمية مواصلة الجانب الأممي ودعمه للهيئة ولاسيما الأكاديمية لمكافحة الفساد من خلال تزويدها بالأجهزة والمستلزمات والأدوات الحديثة التي تسهم في تطوير برامج الأكاديمية التدريبية ولاسيما الإلكترونية منها المستخدمة في برامج التدريب الإلكتروني). واوضح البيان انه (تم الاتفاق على زيادة أعداد موظفي الهيئة المشاركين في البرامج والدورات التطويرية الخاصة بالجانب الأممي لشمول أكبر عدد ممكن من ملاكات الهيئة بهذه الدورات التي تهدف إلى رفع قدراتهم في مجال البرمجيات وتقنيات الحاسوب والجوانب المختلفة الأخرى). وثمن الياسري (الجهود الحثيثة التي يبذلها البرنامج الأممي في دعم الأجهزة الرقابية الوطنية ولاسيما هيئة النزاهة). مؤكدا (حاجة المؤسسات إلى الاطلاع على التجارب العالمية في مكافحة الفساد وأحدث الطرق والأساليب الحديثة للتصدي له).