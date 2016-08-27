– August 27, 2016

الأسدي: إقرار قانون الحشد يوفّر الغطاء القانوني لمقاتليه

الإتحاد الوطني يبحث مع العبادي ومتحدون العلاقة مع كردستان

بغداد ــ الزمان

بحث رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي مع وفد من الاتحاد الوطني الكردستاني الاوضاع السياسية والامنية والحرب على داعش والعلاقة بين المركز والاقليم .

وافاد بيان لمكتب رئيس الوزراء ان العبادي استقبل في مكتبه ببغداد وفد الاتحاد الوطني (وجرى خلال الاجتماع بحث مجمل الاوضاع السياسية والامنية والحرب على عصابات داعش الارهابية والعلاقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم وحل الاشكالات العالقة وفق القانون والدستور).

ونقل البيان عن العبادي قوله ان (توحيد المواقف والصمود بوجه الهجمة الارهابية يمثل عامل قوة لنا وسنحقق الانتصار النهائي على عصابات داعش ونواجه التحديات التي يمر بها البلد وان هناك تحسنا تدريجيا عن الاوضاع قبل عامين). وبحسب البيان، فقد جرى (تأكيد اهمية ادارة المناطق المحررة ومسكها بشكل سليم وعدم اثارة الصراعات التي تؤثر على الوضع العام بعد تحرير الموصل).

الى ذلك التقى الوفد رئيس ائتلاف متحدون اسامة النجيفي.

وقال بيان امس ان (النجيفي كشف خلال لقائه مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار نية نينوى وبرغبة مواطنيها اقامة اقليم ضمن الحدود الجغرافية للمحافظة يضم مجموعة مناطق تستوعب التنوع وحقوق المكونات فيها)، مجددا (رفضه لمشاركة الحشد الشعبي في معركة تحرير الموصل) مؤكدا (مجموعة مبادئ وقيم في التعامل السياسي منها عدم استغلال الظروف من أجل تحقيق مكاسب ضيقة لا تنسجم مع المصلحة الوطنية العليا واحترام هوية المناطق وخياراتها وارادتها وعدم تغييب أية جهة سياسية) مشيرا الى ان (العلاقات المتينة التي تربط ائتلاف متحدون للإصلاح بالقوى السياسية في اقليم كردستان والرغبة في تعزيزها وتطويرها مع الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير) مؤكدا ان (الظروف الصعبة والمشاكل ينبغي أن تدفعنا جميعا إلى الوصول لمشتركات قادرة على تحقيق نقلات نوعية في العلاقات وتعزز الايمان بالمستقبل الذي يضمن حياة كريمة لكل المواطنين) وأوضح البيان ان (الوفد أشار إلى ان معركة تحرير الموصل وحساسيتها الفائقة وان التحرير الحقيقي هو خدمة الناس وحل مشاكلهم).

الى ذلك اكد رئيس ائتلاف دولة القانون توري المالكي خلال لقائه بالوفد الكردي أهمية ايجاد الحلول للقضايا العالقة بين الإقليم والحكومة المركزية داعيا الى دعم الجهود التي تبذلها القوات الامنية في عملية تحرير الموصل.

تطور الاوضاع

وقال بيان امس ان (المالكي بحث مع بختيار تطورات الاوضاع السياسية في البلاد بشكل عام والإقليم بشكل خاص) مؤكدا (ضرورة إدامة العلاقة وتعزيزها بين الحركات والقوى السياسية لخلق حالة من التفاهم والتوافق السياسي بشأن مختلف القضايا الراهنة). داعيا الى (دعم الجهود التي تبذلها قواتنا العسكرية وتشكيلات الحشد الشعبي والبيشمركة في عملية تحرير الموصل لإنهاء وجود داعش في العراق وزوال خطره) مشدداً على (أهمية ايجاد الحلول للقضايا العالقة بين الإقليم وحكومة المركز بما يسهم في تحقيق العدالة والمساواة للجميع).

في غضون ذلك أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني اردلان نور الدين اهمية مشاركة الحشد الشعبي والبيشمركة في تحرير الموصل .

وشدد في تصريح على (اهمية مشاركة قوات الحشد الشعبي والبيشمركة في عملية تحرير مدينة الموصل من عصابات داعش الارهابية).

ودعا الى (الاسراع بعملية تحرير المدينة لإنهاء معاناة المواطنين وتقديم المساعدات الانسانية اليهم وإنقاذهم من قبضة داعش).

بدوره رأى عضو لجنة الامن والدفاع النيابية احمد الاسدي ان اقرار قانون الحشد الشعبي سيوفر الغطاء القانوني للحشد ويقطع الطريق على من يتهمه بكونه ميليشيا وقال الاسدي في تصريح ان (قانون الحشد الشعبي في حال تم اقراره سيوفر غطاءً قانونيا وحماية لأفراد الحشد، كما سيوفر ما لغيرهم من امتيازات وحقوق من ابناء القوات المسلحة ويقطع الطريق عن المتصيدين في الماء العكر ومن الذين يتهمون مقاتلي الحشد بأنهم ميليشيات وانهم خارج اطار الدولة)، مضيفاً ان (هذا التشريع بالاضافة الى الاوامر الديوانية والقرارات السابقة الصادرة سيكون قوة وحماية للحشد الشعبي).