– August 27, 2016

رز المشخاب ومفاجأة الوفد الكوري 4- مقالات – عكاب سالم الطاهر

نحو (الرز)، زراعة ورائحة وطعماً، اشعر بعاطفة خاصة، وخاصة صنف (العنبر). فقد نشأت في احضان عائلة وقرية يمارس اهلها زراعة الرز. فعندما كنت صغيراً، وضع اهلي قدمي على طريق (الفلاحة). كنت الفلاح الصغير بينهم. مساحة كبيرة من الارض نزرعها بالرز صيفاً (في شهر تموز) حيث الحرارة اللاهبة، ونجنيها في بداية اشهر الخريف. وهناك مساحة قليلة نزرعها بالرز العنبر. كمية قليلة نجنيها من هذا الصنف ونبقيها للعزيز. حيث تقدم للضيف او في المناسبات!؟.

جولة صحفية

تلك كانت البدايات طفولة تحت خيمة الزراعة، ورائحة العنبر تعبق في الفضاءات الريفية النقية. وانتقلت للمدينة: طالباً ورب عائلة وموظفاً. لكن الحنين الى مرابع الطفولة لم يفارقني، وذكريات الزراعة لا تغيب عني.

واتذكر: في خريف عام 1990? تم تنظيم جولة صحفية، ضمت صحفيين وصحفيات. توجهت المجموعة الى مزرعة حكومية في المشخاب. مساحات واسعة مزروعة بالرز. استقبلنا فلاحو المزرعة، وادارتها. ومنهم علمنا ان المزرعة تجرى فيها تجارب لتحسين نوعية الرز العراقي. وافضت التجارب الى انتاج نوع جديد من الرز، حمل اسم (مشخاب واحد). وكانت النتائج جيدة. وها هي تجارب اخرى تجري لانتاج نوع من الرز، افضل من سابقة وحمل اسم: (مشخاب اثنين). ولمعلومات القارئ، فان هذه التجارب، استغرقت اكثر من عقد من الزمان، وكانت مستمرة في حينها.

بعد مدينة الكفل

ولم تتوقف العلاقة مع (نبات الرز) وزراعته عند ذلك. فهنلك مشهد زراعي اخر. فعندمت نجتاز مدينة الكفل باتجاه مدينة الكوفة، نجتاز جسراً عريضاً على النهر. وبعد اجتيازنا له، تنفتح الفضاءات: يميناً ويساراً، عن مزارع الرز الواسعة. بساط اخضر مثير. والاكثر اثارة فيه: رائحة رز العنبر التي تعبق في تلك الفضاءات. وتقول مصادرمطلعة: في سبعينات القرن الماضي، كانت العلاقات وثيقة بين العراق وكوريا الشمالية (الديمقراطية). ومن ضمن مجالات التعاون بين البلدين، كان القطاع الزراعي. وتضيف هذه المصادر: انذاك استقدمت الجهات العراقية الزراعية، خبراء في الزراعة من كوريا الشمالية. ونحو مزارع الرز في الكوفة توجهت مجموعة من هؤلاء الخبراء وطرحوا على الفلاحين خططهم لتطوير زراعة الرز في تلك المنطقة. وطالبوا بالتحول نحو (المزارع الجماعية). الفلاحون رفضوا خطط هؤلاء الخبراء ودار بين الطرفين نقاش ساخن امام الجهات الزراعية العراقية. واخيراً: تجمع الفلاحون امام احد (المضايف)، وانتظموا في (هوسة) جاء فيها:

(ابرايك ما نمشيش، اسمع يالوفد الكوري)!!.

وتعالت الهوسات. ورجع الوفد خائباً.