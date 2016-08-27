– August 27, 2016

إستغلال مسمى الحشد الشعبي – مقالات – محمد الشمري

مع الحديث عن الانتخابات بشقيها النيابية والمحلية، تتصاعد هنا وهناك الدعوات المؤيدة لتشكيل قوائم انتخابية من الحشد الشعبي، ويرى المؤيدون لهذا التوجه ان الحشد من الممكن ان يكون المنقد للوضع السياسي الذي بات محل انتقاد وشبهات فساد على مختلف مستوياته، كما كان دوره واضحا في العمليات العسكرية والحرب على داعش الارهابي، وهي وجهة نظر محترمة بالتأكيد وتتماشى مع ايماننا بالديمقراطية المبنية على حرية الاختيار للناخب وحق الترشيح لكل شخص تتوفر فيه شروط خوض الانتخابات، لكن السؤال الاهم هنا هل بإمكان ممن يترشح تحت مسمى الحشد الشعبي للحفاظ على عملية سياسية بعيدة عن المحاصصة الطائفية في ظل الضغوطات الاقليمية والدولية المحيطة بالعراق، وتصارع دول عظمى تبيح لنفسها استخدام جيمع الوسائل من أجل مصلحتها؟. نحن جميعا مع تغيير وجوه العملية السياسية برمتها، لكن التغيير الذي ننشده يجب ان يبنى على وجهات نظر منطقية وعقلية لا الانجرار عاطفيا، نحن جميعا نقدر تضحيات الحشد المقدس وانطلاقا من تقديسنا لهذا المسمى نرى ان وجود الحشد الشعبي بعيدا عن السياسة هو حفاظا لهيبته وهو وقوف بوجه كل من يريد استغلال هذا المسمى لتحقيق اهداف سياسية وانتخابية، فالسياسة دار نفاق وزج الحشد الشعبي فيها من الاخطاء الفادحة التي يمكن ان تنهي مصداقية هذه المؤسسة وعملها الخالص لله، التغيير من خلال وجوه جديدة مخلصة في عملها افضل بكثير من محاولات التسلق على ظهور المجاهدين في سوح القتال، الحفاظ على الحشد وعناصره كمستقلين واجب لا يقل اهمية عن شرف المشاركة مع المقاتلين، كما لا بد من الاشارة هنا الى ان السماح بخوض الانتخابات تحت مسمى الحشد الشعبي يسيء حتى للفتوى المباركة وتأكيدات المرجعية الدينية العليا على ضرورة النأي بتلك المؤسسة ومقاتليها عن الصراعات السياسية.