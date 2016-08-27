– August 27, 2016

الخروف المقدّس – مقالات – محمد جبر حسن

من البديهي القول ان العراق بماضيه وتأريخه الذي يمتد آلاف السنين هو مهد الحضارات الأولى السومرية والآشورية والأكدية والبابلية الموجودة شواخصها وتماثيلها بكل متاحف العالم مثل متحف برلين ومتحف اللوفر في باريس وحتى متاحف أمريكا والبابان ، هذه الحضارات التي أرست الركائز الأولى في بناء الحضارة العالمية الحديثة بشقيها الشرقي والغربي، ومن البديهي القول أيضاً ان مثل هكذا بلد (العراق) بعظمته التأريخية يكون له شأن أيضاً في نهضة الحضارة العربية والأسلامية بعهديها الأموي والعباسي ، حيث كانت بغداد عاصمة الخلافة العباسية في أوج عظمتها ولحين سقوطها على يد المغول ، ولسنا هنا في طور استعراض تأريخ العراق المعروف للقاصي والداني بل هو تمهيد لما نريد قوله ان مثل هكذا بلد وبظِل ظروف تطور العالم في القرن الحادي والعشرين يكون لزاماً على أبنائه أن يغزو العالم بما لهم من مخزون حضاري تراكمي ويكونوا نموذجاً حياً على ما كان عليه أجدادهم أو على الأقل يواكبوا حركة التطور العالمي إن لم أقل يزيدوا عليها !

ألا أن كل هذا لم يحدث للأسف ، بل نرى في بعض مدن العراق واقعاً محزناً ومؤلماً إن لم أقل مخزياً لا يُصدق ! وإلا ماذا نسمي ما نراه من وجود ظواهر لا يعقلها العقلاء ولا يصدقها حتى الأغبياء !

فلنترك ما نراه من ممارسات ظلامية لا تمت بأي صلة بالدين وطقوسه والموجودة بكل المذاهب والطوائف ، ونترك جانباً أيضاً الفكر الداعشي المبني على الدم والقتل والسبي، نترك كل هذا ونرى مدى إعتقاد الناس البسطاء (السذج) الذين يؤمنون بأن خلاص مشاكلهم يكمن ببصاق رجل دين يلقيه لهم في إناء ماء ويشربوه، أو التمسح بعرق رجل دين من قبل بعض النسوة للتبرك ولإنجاب الأطفال وهو نفسه (رجل الدين) عقيم وليس له ولد، أو نرى خرق القماش الملونة (وبالذات اللون الأخضر) على تراكتر زراعي قديم (عنتر 60) والتبرك به وإحتمال إقامة مقام ومزار حوله، وآخر البدع والاعتقادات الساذجة هي الخروف المقدس الذي أصبح أشهر من أي عالم أو أديب حاصل على جائزة نوبل ! هذا الخروف الذي إنتشرت صورته على مواقع التواصل الأجتماعي ونال شهره لا تقل عن شهرة رونالدو وميسي !! أيعقل هذا..الى أين وصل الحال ببعض الناس ؟ مَن أوصلهم لهذا الدرك الأسفل من التخلف ؟

يخطر ببالي لو قُدّر لحمورابي ولكش وسنحاريب وسرجون الأكدي الذين تتقاطر الناس من مختلف العالم على أبواب أرقى متاحف العالم ويدفعوا مبالغ بالعملة الصعبة ليروا تماثيلهم ويأخذوا صوراً معهم ، لو قُدّر لهؤلاء العودة للحياة ويروا ما فعل احفادهم ! أعتقد إنهم بلا شك سيقتلوا أنفسهم ألف مرة ولا يفكروا مرة أخرى ببناء حضارة ضاعت أمجادها أدراج الرياح ، أو قد أكون مخطئاً وأراهم يكتفون بجمع بعرور هذا الخروف المقدس والتبرك به ويستحمدوا الله على هذه النعمة !!!