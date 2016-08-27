– August 27, 2016

خبير: لجوء داعش لتفخيخ الأطفال يعقّد الموقف الأمني

مجلس نينوى يقرّر إنشاء وحدات سكنية مجانية

القوش- سامر الياس سعيد

بغداد ـ علي الموسوي

ناقش مجلس محافظة نينوى عددا من المواضيع التي تخص المحافظة من بينها انشاء وحدات سكنية مجانية وفتح حساب جار لتربية المحافظة في محافظة كركوك وتوزيع الرواتب بشكل شهري وفي موعدها المحدد.

وقال بيان تلقته (الزمان ) أن (المجلس عقد اجتماعا في مدينة القوش برئاسة رئيس المجلس بشار الكيكي وحضور اعضاء المجلس ناقش فيه عددا من المواضيع التي تخص المحافظة من بينها انشاء وحدات سكنية مجانية ومناقشة تقرير لجنة التربية بصدد الاسراع في اصدار البطاقة الذكية كي كارد مالم تتعارض مع قرارات مجلس الوزراء وتوزيع الرواتب بشكل شهري وفي موعدها المحدد وفتح حساب جار لتربية المحافظة في كركوك ).واضاف ان (المجلس الزم مدير عام التربية وكالة محمد الطحان بصرف الصك من المصرف خلال المدة القانونية وتنفيذ قرار المجلس خلال مدة 30 يوما ).

واوضح البيان ان (المجلس اصدر عددا من القرارات المهمة بعد التصويت عليها ومناقشتها بين الكتل والاعضاء على ان تعرض على المجلس في جلسته المقبلة).

الى ذلك عد الخبير الامني عبد الكريم خلف أستخدام داعش للأطفال في تنفيذ الاعتداءات الانتحارية مؤشراً على ضعف التنظيم وانهزامه امام القوات الامنية فيما كشف مصدر في كركوك ان صبيا انتحاريا اعتقل مؤخرا اعترف ان داعش درب نحو خمسين طفلاً لتنفيذ اعتداءات انتحارية في مناطق متفرقة.

تفادي التفتيش

وقال خلف في تصريح امس ان (داعش سابقا استخدم النساء والمتخلفين عقليا ولديه الاف من الاطفال ليتفادى بهــــم التفتيش وهذا يعقد المشهد الأمني وهـــو أسلوب ليس جديدا ودربهم ونفذوا عمليات اعدام وقتل رهائن). وأضاف (التنظيم سيستمر باستخدام الأطفال كونه يحقق نجاحاً في كثير من الأماكن لصعوبة كشفهم ويستطيع الوصول الى أهدافه لعدم مراقبته بشكل جيد لكنه يعتبر الدفاع المهزوم والسلبي عندما يستخدم طفلا كمادة متفجرة وهو دليل على ان داعش فقد أدوات الردع التي كانت تستخدمها وقد شارفت على الانتهاء).

مشيرا الى ان (داعش يسعى الى تدمير المنظومة الاجتماعية وحاول انتهاك حرمة النساء في المجتمع العربي من خلال ما يسمى بجهاد النكاح وقتل النساء في الشوارع وحرقهن أمام الناس وهذه الافعال كلها لتدمير البنية الاجتماعية وهذه واحدة من اسس عمل داعش حيث الطفل يلقى ترحابا ورعاية وعواطف الاخرين لكن داعش حولتهم الى قنبلة بشرية وهذه مشكلة جديدة تضاف الى ملف الامن). وقال مصدر امس إن (التحقيقات الاولية مع الصبي الذي حاول شن الاعتداء الاخير في كركوك حسين راضي علوان من مواليد2001 الذي اعتقل مؤخرا في حي تسعين قرب مديرية تربية كركوك اعترف ان داعش درب نحو خمسين طفلا في معسكراته في اطراف كركوك والموصل).

مبينا ان (هؤلاء الاطفال تتراوح اعمارهم بين الـ 8 الى 15 سنة). واضاف انه (بحسب علوان فان الهدف من ذلك هو لاستخدامهم بتنفيذ عمليات انتحارية تستهدف المواقع الامنية والمساجد والحسينيات).

وتابع المصدر ان (التنظيم لجأ إلى هذا الأسلوب في استخدام الأطفال لتمويه الجهات الأمنية بهم). مشيرا الى انه (بعد اعترافه تم تسجيل معلومات مهمة عن هؤلاء الاطفال الذي يسميهم التنظيم اشبال الخلافة).

كاشفا عن (امتلاك القوات الامنية قاعدة معلومات عن الإرهابيين الذين يتعاملون مع التنظيم والتنسيق المشترك والتي اوقعت الطفل الانتحاري بيد شرطة كركوك).