– August 27, 2016

كشف معقبين وموظفين في الكمارك متورطين بالرشا

خبيرلـ (الزمان): الحكومة مستمرة بهدر الأموال رغم التقشّف

بغداد ــ داليـا أحمـد – قصي منذر

وصف خبير اقتصادي سياسة الحكومة في ادارة الملف الاقتصادي بالعاجزة، مؤكدا استمرارها في هدر الاموال برغم الموازنة التقشفية التي يعيشها البلد.

وقــــــــال الخبـــــير داود عبد زاير لـ (الزمان) أمس ان (السياسة الاقتصادية في البلاد تنحدر نحو الاسفل نتيجة لعدم وضع خطط ستراتيجية طويلة الامد ومازالت الحكومة عاجزة عن ادارة الملف الاقتصادي).

واضاف ان (الحكومة مازالت مستمرة في هدر الاموال برغم ان الموازنة على مر السنوات السابقة تعاني من تقشف مستمر). مشيرا الى ان (السياسة الاقتصادية غير واضحة فضلا عن عدم الافادة من الموارد المائية التي باتت هي الاخر تأخذ تراجعا مستمرا وبرغم ذلك لم تتخذ اي خطة تطويرية واضحة سواء كانت تجارية ام زراعية من اجل تطوير اقتصاد البلاد).واوضح زاير ان (تقديم اكثر من خطة تنموية للقطاع الصناعي والزراعي فضلا عن مقترحات توفير قروض مالية من البنك المركزي لجميع المشاريع التنموية لكن لم تأخذ المستوى المطلوب من التنفيذ حتى الان) فيما اوضح عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حارث شنشل في تصريح امس ان (الاقتصاد العراقي منذ عام 2003 وحتى الان في تراجع رغم أقرار القوانين الخاصة به والتسهيلات التي قدمت له).

واضاف ان (الاقتصاد ولحد الان يشهد تراجعا بسبب المعوقات التي تواجهه وهناك من يحاول تدمير البلد صناعيا وزراعيا) واوضح شنشل ان (البلد بدأ بمرحلة تقدم باتجاه تغيير مسؤولين بآخرين ذوي كفاءات لغرض احتلال مواقع في هذه الوزارات من اجل التغيير والإصلاح).

مشيرا الى ان (اصلاحات رئيس الوزراء حيدر العبادي رغم انها بطيئة لكنها حقيقية مدروسة جاءت من لجان قامت بدراسة ملفات ومتابعة سيرة عمل هؤلاء المسؤولين). داعيا الى (القضاء على نفوذ الأشخاص ذوي الشهادات المزورة لتحرير الاقتصاد الوطني لاتاحة الفرصة لابناء هذا البلد ممن لديهم الكفاءات) . ومضيفا ان (القوانين جيدة لكن المشرفين عليها هم اشخاص خونة) على حد تعبيره. وأضاف ان (الزراعة والصناعة كانتا تسدان الحاجة المحلية والفائض منهما يصدر الى الخارج). متابعا ان (الحكومة منحت 5 مليار دولار وبعد ذلك 5 تريليونات دينار وإضافت تريليونا واحدا كان يجب ان تستغل في تطوير المصانع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من اجل دفع عجلة البناء والتقدم نحو الامام لكن بعض مدراء المصارف قاموا بعرقلة اجراءات المواطنين الراغبين بقروض تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة) مشيرا الى ان (هناك ندوات وايفادات خارج البلد تصرف عليها ملايين الدولارات دون فائدة).

من جهة اخرى احال مكتب المفتش العام لوزارة المالية معقبا متلبسا بتزوير كشوفات ارساليات الطحين الى مديرية مكافحة الاجرام.

وقال بيان للمكتب تلقته (الزمان) امس ان (المكتب شكل لجنة تحقيقية بحق معقب اتضح من خلال التحقيقات الاولية بانه زور تواقيع واختام لجنة الكشف الذي يروم به ارسال شاحنات محملة بمادة الطحين).واضاف انه (تم احالة المتهم الى مديرية مكافحة الاجرام).

وكان المكتب قد احال موظفا في الكمارك بعد ضبطه متلبسا بسحب المستمسكات الاصلية الخاصة بالمركبات الهاربة من التعرفة الكمركية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المكتب يتابع الاجراءات القانونية بحق موظف ضبطَ متلبسا بالجرم المشهود في سحب المستمسكات الاصلية الخاصة بالعجلات الهاربة من التعرفة الكمركية بغية عدم اقامة دعاوى قضائية بحقها في الساحة الكمركية الوسطى في ابو غريب وبالتنسيق مع جهاز الامن الوطني و هيئة النزاهة). مشيرا الى انه (تم تسليم المتهم للجهات المعنية بموجب وصل استلام وتم الاحتفاظ بالهاتف الخلوي الذي كان يستخدمه المتهم لتنسيق عمليات التوسط).

ودعا البيان الهيئة العامة للكمارك الى (متابعة الدعوى امام القضاء وتزويد المكتب بالقرارات القضائية النهائية).

وقال بيان امس ان (مفرزة تابعة لمكتب المفتش العام بالوزارة كشفت تورط موظفين في هيئة الكمارك ومنتسبين في السيطرات بعمليات فساد يتم من خلالها السماح بمرور شاحنات وبضائع دون خضوعها للفحص والرسوم لقاء عمولات مالية ورشا تدفع لهؤلاء الموظفين والمنتسبين).

مبينا ان (المخالفات تسهم في ضرب الاقتصاد الوطني وتهدد الأمن والسلم المجتمعي).

وتابع ان (المفتش العام لوزارة الداخلية محمد مهدي مصطفى وجه مكاتبه في بغداد والمحافظات لمتابعة عمل السيطرات ورصد المخالفات فيها وتقديم كل من تسول له نفسه العبث بأمن واقتصاد البلد إلى القضاء).