– August 27, 2016

طاولة الحروب.. متى نكون راشدين ؟ – مقالات – فريد حسن

لاننا فقدنا معاييرنا الذاتية والموضوعية وبتنا فارغين من كل شيء واصبحنا نمشي ولاندري الى اين الاتجاه لان بوصلة الحق والمرؤة والشهامة والصدق والتعاون وحب الناس واحترام الجيران والصداقة والاحسان للغير اضحت تفاهات في حياتنا واستبدلت بثقافة العنف والقتل والسرقة دون خجل أو وجل أو حياء ولم تعد لدينا قدسية فبتنا نتمنى ان يموت زوج حمدية كي تصفى لنا الاجواء وحمدية جارتنا تربت معنا لكن وازعنا الشرير غير مدرك لقدسيتنا وللعلاقات الاجتماعية الانسانية التي كانت عناوين للعشيرة والمجتمع والفرد فغدونا غير راشدين ولا متحكمين الى العقل لان نزعة امتلاك الدولار اللعين افقدتنا محاسن وكرم اخلاقيتنا فاضحينا وجودا من لاوجود للضمير والاحاسيس والمشاعر وقيم السماء واديان الله وانبيائه والمرسلين. فمن خواء عقولنا واضمحلال الايمان بالله وكتبه جئنا لنصور الدنيا كما نحن نتصور لاكما يشاء الله رب العالمين فأسسنا الميليشيات والعصابات وعلمنا الاجيال خيانة الوطن والوالدين وحين يمضي بهما قطار العمر نطردهما وندخلهما دور رعاية المسنين بكل بساطة لان عمقنا تعلم على خيانة الوطن والشعائر والاصول . ولاننا نفتقد الى الرشد فاضحينا محرقة لطاولات الحروب وقد حق القول فينا كما في الاية الكريمة (وقودها الناس والحجارة) فنحن تلكم الناس ونسف بيوتنا على رؤسنا هي الحجارة وكم من بيت تهدم وتم نسفه بشتى الذرائع وبأعنف التسميات وأقبح المسميات من خلال فسح المجال للجهلاء ليكونوا قادة ظالمين ليقبعوا على انفاسنا فعلمونا المذهبية والطائفية واصبحنا نتقاتل فيما بيننا ولم نعتصم بحبل الله لاننا خرجنا من رحمة الله بافعالنا السيئة وبأدوارنا كقرقوز مربوط بخيط يحركنا الاخرون كما يشاءون ومتى ما يشاءون فاصحاب طاولات الحروب يتخذون منا نحن البسطاء محرقة لتصفية حساباتهم مع الاخرين فنحن من ندفع الضرائب ونحن من نتهافت لانتخاب المسيئين والظالمين واصحاب النيات السوداء ونحن من نقبل على تجاوزاتهم فاصبحوا هم الملوك ونحن العبيد لاننا اخترنا هذا الطريق لنكون عبيدا ليسخرونا حسب مشيئاتهم .

ان المنافقين والدجالين وسماسرة الحروب قد جاءوا بداعش وقبلها بالقاعدة وكل ذلك لنبقى اسرى مشيئة الحاكم الجائر الذي ينفذ اجندة المستعمر بالنيابة ونحن غاطون في نوم عميق (نايم ورجلي بالشمس) (أحا ولك جذابي) فلا اعتقد نحن نياماً لكننا اصبحنا فرقا وأقواما واتجاهات وكتلا فأنفرد بنا المستعمر (وهز يا وز) وخير الكلام ما قل الى النصف لان كل كلامنا لايدل الا على معالم جهلنا ففقدنا شرعية رشدنا وما عدنا لنكون راشدين الا بالتغيير في سلوكنا والعودة الى وحدتنا واصولنا ونستمد الحكمة من تاريخنا وحضارتنا فلا البرلمان افادنا ولا الحكومة تمكنت من قيادتنا فلنولي وجهنا الى عمق اصولنا ونتعاون ونتكاتف لنحرر انفسنا من العقم في التفكير والرؤية ونبني للمجد ونؤسس لجذر جديد ونتحرر من العبودية بكل اشكالها وعناوينها ومسمياتها . اللهم احفظ للعراق ابناءه وشد من ازرهم ليتوحدوا وحينها ستنقلب طاولة الحروب على اصحابها وأنت يا رب قادر مقتدر وسيرى الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون .