– August 27, 2016

مفارقة برلمانية – مقالات – طالب سعدون

ما كان بودي أن أعود مرة أخرى للكتابة عن عملية استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي بعد مقال سابق تناولت فيه أراء كانت تتداول قبل اقالته من منصبه ، ومنها تساؤل وهو .. هل كان بامكان مجلس النواب ان يحسم الامر … وجاءت النتيجة خلافا للتوقعات ، والاراء التي طرحها أصحابها ، بعد أن أيد 142 نائبا سحب الثقة عنه ، مقابل معارضة 102 ، وامتناع 18 عن التصــويت ، وبذلك يكون مجموع الاصـــــوات 262 صوتا .. وهذا العدد يمثل عدد النواب الحاضرين في جلسة التصويت ، أي بغياب 66 نائبا وهو عدد ليس قليلا ، ويمكن ان يغير النتائج …

ولا يعنيني هذا الامر في هذا المقال ، فقد جرى التصويت ، والقانون والقضاء والرأي العام والتاريخ هو الفيصل بين الطرفين …

ولكن …

قادتني الذاكرة وانا استمع الى عدد الحاضرين في جلسة الأقالة الى مقال سابق لي بعنوان ( أسئلة تبحث عن جواب ) نشر في ( الزمان ) في الثاني والعشرين من تشرين الاول / اكتوبر 2014 حول جلسة تعيين وزيري الدفاع والداخلية في الشهر نفسه من ذلك العام .. ووجدت مفارقة غريبة في تطابق عدد الحاضرين في جلستي منح الثقة وسحبها..

وقد تضمن ذلك المقال في قسمه الاول رسالة الى رئيس مجلس النواب حول نسبة الغياب العالية في جلسة التصويت على تعيين الوزيرين ، خاصة ، وان البرلمان في بداية دورته الجديدة ، وكان هناك اعتقاد يصل الى حد اليقين عند الكثير من المواطنين ان جميع النواب سيحضرون تلك الجلسة بسبب اهمية المنصبين والحراك السياسيي والجدل الذي اثير حولهما سنوات طويلة يومذاك ، وهناك من ذهب في الرأي في حينه الى أن خلو هذين المنصبين كان من بين اسباب اخرى وراء التدهور الامني الخطير انذاك …

واستمر هذا المستوى والانخفاض في الحضور .. وقد رصدت في ذلك المقال تراجع الحضور في جلسة لاحقة لتلك الجلسة الى 205 أي بغياب 123 نائبا ، وهو عدد كبير ، مما ينفي مبرر زيادة عدد اعضاء البرلمان في هذه الدورة الى 328 من الاساس ، لان الغياب بهذه النسبة العالية يحرم الشعب من رأي تلك الاصوات ، خاصة وانها تكلف الدولة مبالغ كبيرة في الرواتب ، والمخصصات ، والخدمات التي تقدم لها .. ولكن هل يتحقق الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان المطلوب بهذه النسبة من الغياب ، حتى وان اكتمل النصاب القانوني ..؟..

فاين الاصلاح من هذا الأمر ، خاصة وقد ظهرت الان اراء تؤيد ما سبق ان طرحته في وقت مبكر في ذلك المقال ، من بينها دعوات من خبراء قانونيين تطالب بتخفيض هذا العدد ، لانه كبير ، ولا يتناسب مع عدد الناخبين الذين حضروا عملية التصــــويت في الانتخــــابات البرلمانية .. …..

أنها مصادفة عجيبة أن يكون عدد النواب في جلسة التصويت في مجلس النواب على تعيين خالد العبيدي وزيرا للدفاع في تشرين الاول 2014 هو نفسه بالتمام والكمال في جلسة اقالته في الخامس والعشرين من آب عام 2016 .. حيث حضر في تلك الجلسة 262 نائبا من أصل 328 أي بغياب 66 نائبا ايضا …

فهل يدخل هذا التوافق في العدد بين الجلستين في المصادفات ، او المفارقات ، أوالنوادر التي تسجل في الاحداث ، ام هو مسالة طبيعية ..؟ واذا كنت قد أخطأت في الحساب .. فالامر لمجلس النواب في تصحيح تلك المعلومة التي تحمل تلك المفارقة اذا كانت غير صحيحة ..

وكما يقال .. ان الخطأ والسهو طبيعي ومكفول للطرفين .. من اجل تصحيحه ..

{{{{{

كلام مفيد :

اذا اراد الله بقوم سوءا سلط عليهم الجدل وقلة العمل ..(لقمان ) ..