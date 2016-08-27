– August 27, 2016

الطبول دقت فإلى أين نحنُ سائرون؟ – مقالات – ماجد الكعبي

عليَّ أولاً أنْ أُهنىء نوابنا الأعزاء – 142 – على خيانتهم للأمانة التي إئتمنهم شعبنا عليها بتصويتهم يوم الخميس الأسود على إقالة السيد خالد العبيدي وزير الدفاع تلبيةً لمصالح كتلهم وإنحيازاً لمصالح زملاء لهم من برلمانيين تدور عليهم دوائر شبهات بالفساد وإستغلال المنصب لمصالح شخصية ومصالح فئوية , ونحن هنا لا نلومهم لأننا ما عرفنا عن أكثرهم سوى كونهم إمعات تنعق مع الناعقين داخل إطار السرب أو خارجه .كلتا الحالتين سواء .وأُهنؤهم أيضاً على سكوتهم المطبق عن قضية احتلال الموصل من قِبَل داعش المجرمة وما رافقها من خيانة قطعات عسكرية لم تقم بواجباتها في التصدي لداعش وفرارها فرار القطيع !كما أُهنؤهم على سكوتهم المطبق على عدم مساءلة رئيس الوزراء الأسبق ووزير دفاعه عما حدث ، وما حدث ليس أمراً هيناً ! لكني أحيي ومن كل قلبي أولئك الشجعان – 102 – الذين قالوا لا بوجه الناعقين بنعم ، وفخر الرجال شجاعة قول الحق .هل أقول ماقاله الإعرابي: (لسنا في العير ولا في النفير ) وكيف يكون في العير والنفير منْ لا قوة له ؟ كيف يكون في العير من لارجال له يناصرونه ..؟؟ رئيس مجلس النواب كان متهماً فأصبح بريئاً بسبب عدم كفاية الأدلة ، ونواب فاسدون صُمتْ الآذان عن فسادهم وفي الدهاليز ( لفلفت ) الأمور على طريقة ( شيلني وأشيلك ) وبقي وزير الدفاع مفرداً أعزلَ إلا منْ ملفاته التي لم يلتفت إليها ناصر أو مُعين .إننا إلى أيَّ الخيامِ جنحنا لابد أنء نجنح ونحن على بينة بما نفعل، فنحن إذا ملنا إلى ميامننا أو مياسرنا ، إنما نميل إلى سيد غربي أو سيد شرقي، وهي سيادة مطلقة تدوم مادامت الأمور مشتبكة ، فإذا ما وضعت الحالة أوزارها كنا عند رحمة الغالب، وهو الحاصل في تصويت مجلس النواب على إقالة وزير الدفاع في فترة حرجة نحن فيها على أبواب معركة حاسمة هي معركة تحرير الموصل .ومنْ يأتي بعده سيحتاج إلى زمن حتى يستقر به المقام ويتوضح أمامه الدرب، فليس في يد أحد_ مهما بلغ إدعاؤه عصاً سحرية يسوس بها الأمور ..!إن الشعوب إذا خيرت بين جنةٍ ونار لاتتردد ساعةً في إختيار الجنة على النار ، ولكن ما يحدث ليس خياراً بين جنةٍ ونار .. إنه صراع كتل وأحزاب ومصالح شخصية على حساب قضية وطن ، قضيته أجدر بالتركيز عليها لأنها مصلحة عليا منْ التركيز على قضايا تخدم أشخاصاً كرئيس مجلس النواب الذي إستجدى بقاءه من دولة مجاورة ومن نواب فاسدين لم يقدموا لهذا الشعب إلا ما يشقيه ! ( مع احترامي لأعضاء مجلس النواب الاصلاء والشرفاء وخاصة الذين لم تتلوث ضمائرهم بالفساد ولا أيديهم بالمال العام ) نحن نريد بناء وطن ، ونريده كله من حجر ، ونحن نخشى غباوة البنائين، وسوء رأيهم بل سوء طالعهم ، نخشى على أيديهم أن ينهدم البناء كله، وعندئذ يكون كومة من طين لاتستر ، وليس فيها منْ بردٍ وقاء ولا من شمس غطاء .