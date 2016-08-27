– August 27, 2016

أعرق شوارع بغداد تتحول إلى فوضى ليلية بسبب غياب القانون

مرتشون يحمون المرائب غير الأصولية والفقراء يواجهون الغلق

بغداد ـ علي الموسوي

بدت اجراءات القوات الامنية والجهات المعنية بطيئة في محاربة ظاهرة انتشار المرائب غير الرسمية واستغلال العشرات الساحات العامة والخاصة وتحويلها الى مرائب مستغلين حاجة اصحاب السيارات لها ولاسيما في المناطق التي تكثر فيها الدوائر الرسمية والاسواق العامة والتي يغيب عنها وجود مرائب تابعة الى امانة بغداد بل في اغلب الاحيان تغلق المرائب الرسمية كي يفسح المجال لمرائب اهلية مجاورة و مقابلة لاستغلال اصحاب السيارات واستيفاء مبلغ قدره 5 الاف دينار بصرف النظر عن مدة الوقوف وحتى لو دانت دقائق معدودات.ويتساءل مواطنون عبر (الزمان) عن اسباب تلكؤ امانة بغداد والمحافظة والدجهات الامنية في محاسبة الجهات التي تقف وراء انتشار المرائب بكثرة من دون اي التزام بالتسعيرة التي وضعتها الامانة مسبقا.مستدركين بالقول (حتى تسعيرة الامانة غير واضحة فمن ناحية تقول انها حددت التسعيرة بالف دينار فقط نجد على الوصولات التابعة لها وعلى سبيل المثال المرأب الواقع اسفل السوق العربي المغلق حاليا لاسباب امنية ان سعر التوقف الف دينار للساعة الواحدة ، بمعنى ان على الموظف في دائرة قريبة ان يدفع 5 الاف دينار وكذلك بالنسبة لاصحاب المحال لكن ادارة المرأب ارتأت ان تجعلها مقطوعة بثلاثة الاف دينار يوميا قبل ان يتم اغلاق المرأب).واضافوا ان (اكثر من شكوى قدمت بشان الفروع والشوارع والازقة والارصفة في شوارع النضال والسعدون وابو نؤاس لكن من دون جدوى حيث تتحول المناطق الى مرائب عدة ومن لديه علاقة مع القوات الامنية يبقى مفتوحا مرأبه او يبقى مستمرا باستغلال الفروع والارصفة من دون ان يعترضه احد لانه مسنود كما يقال).واضافوا (عندما تاتي جهات امنية عليا يقع التنفيذ على البسطاء بينما يبقى اصحاب الاموال والمرائب مستمرين باستغلال وضع الفوضى ولاسيما في الليل بعد الساعة التاسعة).ملفتين الى ان (الاسر تسمع من منازلها صوت مكبرات الصوت الخاصة بدوريات المرور والقوات الامنية وهي تطلب من اصحاب السيارات ولاسيما على السعدون الدخول بالافرع او التحرك وعدم البقاء في الشارع العام وفيما تتخلص من مشكلة الازدحامات تفتح للاسر الساكنة في تلك المناطق مشكلتان الاولى بصوت الصفارات والمكبر العالي الذي يسبب ازعاجا ولاسيما في الليل والثانية نقل متعاطي الخمر الى الازقة والفروع وتسبب اصحاب السيارات بمضايقة الاهالي وبالتالي فتح مشاكل لهم).مؤكدين (وجود تواطؤ من بعض الجهات الامنية المسؤولة عن الشوارع الثلاثة بمختلف عناوينها وبعضهم يأخذ الرشا من اصحاب المرائب ومن اصحاب مخازن بيع الخمور وكذلك من البارات والملاهي الليلية ولذلك يعمل الجميع وهو مطمئن لان حاميها حراميها كما يقول المثل).على حد تعبيرهم.وبشان دليل قولهم افادوا بان (بامكان اي قوة امنية خاصة التنكر بملابس اعتيادية وزج عناصر استخبارات نزيهة ان تراقب وستجد امام العيان الرشا من دون خوف او وجل).مطالبين قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية وامانة بغداد (بتطبيق القانون على الجميع وليس تطبيقه على الفقراء فقط كما في اغلب الحملات وانهاء حالة الرشا او على الاقل الحد منها بدءا باستبدال القيادات المسؤولة عن المنطقة واستبدال دوري للمنتسبين وعدم تحويل الموضوع الى ظاهرة ينتفع بها منتسبو القوات الامنية من المرتشين والذين يسيؤون لسمعة المؤسسة العسكرية النزيهة التي اخذت على عاتقها تطهير البلد من الزمر الارهابية بينما يحاول بعض الشرذمة الاساءة للمؤسسة).على حد تعبيرهم.والقت مفارز مديرية تفتيش بغداد في مكتب المفتش العام بالوزارة القبض على 5 من أصحاب كراجات وقوف السيارات من دون إجازات أصولية مستغلين الشوارع الرئيسية والأرصفة في جانب الكرخ ليمارسوا عملهم.وافاد بيان لمكتب اعلام المفتش امس بان (عملية إلقاء القبض تمت بناءً على توجيهات المفتش العام لوزارة الداخلية محمد مهدي مصطفى بعد ورود معلومات صحفية وشكاوى من قبل مواطنين عن قيام أشخاص بجباية أموال من أصحاب السيارات عن طريق استغلال الشوارع والساحات والأرصفة القريبة من المراكز التجارية وعيادات الأطباء في جانب الكرخ لعمل كراجات خارج القانون والتي تقوم بجباية مبالغ تصل إلى 5 آلاف دينار عن السيارة الواحدة).واضاف ان (مصطفى وجه مديرية تفتيش بغداد بمتابعة القضية وإلقاء القبض على المخالفين بالطرق الأصولية والقانونية).وذكر بيان لامانة بغداد تلقته (الزمان) امس ان (دائرة بلدية مركز الكرخ بالتنسيق والتعاون مع مديرية الحراسات والامن وقيادة عمليات بغداد نفذت حملة واسعة ضمن المحلات 211و213 و214 ازالت خلالها عددا من الاكشاك ومسقفات المحال التجارية وعربات الباعة الجوالين وعددا من اللوحات الاعلانية غير المرخصة).واضاف ان “ملاكات دائرة بلدية الشعب قامت بإزالة عدد من الاكشاك واربعة مواقع لغسل السيارات و55 مسقفا وستة مواقع لبيع المواد الإنشائية وعدد من اللوحات الاعلانية غير المرخصة).وأشار البيان إلى ان (دائرة بلدية الصدر الاولى ازالت عددا من الدور المتجاوزة في مراحل بنائها الأولي، فضلاً عن ازالة عدد من مواقع بيع المواد الانشائية ومواقع غسل السيارات ومواقع الجزر العشوائي).وقال المتحدث باسم الامانة حكيم عبد الزهرة لـ (الزمان) امس ان (اجراءات وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد بمحاسبة اي شخص يستغل الرصيف او الشارع كمرأب مشاد من الامانة ولا سيما في ظل التوتر الامني التي تشهده المحافظة ).واضاف ان (تلك الظاهرة مشخصة من الامانة وتم ابلاغ الجهات الامنية بضرورة التعامل مع المتجازين كخارجين عن القانون).واوضح عبد الزهرة ان ( مسؤولية الامانة هي ادارية من حيث معاينة الارض واعطاء الاذن الرسمي في مزاولة عمل المرأب الخاص لكن بشرط ان تكون هناك موافقات من قيادة عمليات بغداد).مبينا ان (اغلاق بعض الطرق بالكونكريت اعطى فرصة جيدة للبعض لاستغلالها والطلب من المواطنين نقودا من اجل الحفاظ على سياراتهم اثناء التوقف).