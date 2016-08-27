– August 27, 2016

بعثة الحج تعلن وصول 23 ألف حاجاً إلى الديار المقدسة

بغداد – شيماء عادل

اعلنت بعثة الحج العراقية ارتفاع تفويج الحجاج العراقيين الى الديار المقدسة الى اكثر من 23 الف حاج. وذكرت بعثة الحج في بيان لها تلقته (الزمان) امس ان (عدد الحجاج الوافدين الى الديار المقدسة ارتفع الى 23 الف 65 حاجا منهم 12 الف و229 حاجاً في مكة المكرمة و10 الاف و836 حاجاً بالمدينة المنورة عبر 72 رحلة جوية و 286 حافلة عبر برا).واضاف ان (انسيابية حركة نقل الحجاج من المطارات العراقية الى مطار الامير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة مستمرة ودون تسجيل اي عائق يذكر اضافة الى سلاسة وسهولة تفويج الحجاج عبر منفذ عرعر الحدودي بفضل تضافر جهود القوات الامنية والعسكرية والحشد الشعبي من خلال تأمين طريق الحج البري من منطقة النخيب ولغاية ايصال الحجاج الى المنفذ).