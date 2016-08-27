– August 27, 2016

الموارد تطلق نحو مليار متر مكعب من المياه إلى الأهوار

بغداد – داليا احمد

أعلنت وزارة الموارد المائية عن إطلاق أكثر من مليار متر مكعب من المياه الى الأهوار في محافظة ذي قار.وقال مدير عام هيئة التشغيل والمصب العام علي راضي في بيان امس ان (التصاريف المطلقة إلى مناطق الاهوار وهي أهوار الحمار وجزء من الاهوار الوسطى وأهوار الجبايش والفهود من نهر الفرات وعن طريق نواظم الضبط الذيلية للمدة من الاول من تشرين الاول الماضي من 2015 ولغاية الثاني والعشرين من اب الجاري بلغ ملياراً و825 مليون متر مكعب أما من نهر دجلة وعن طريق نهر الغراف من مؤخر ناظم البدعة فقد بلغت التصاريف المطلقة إلى مناطق الاهوار وهي مناطق هور أبو زرك وهور ام الكطين واهوار أيسر مناطق الفهود ولنفس الفترة المذكورة نحو 260 مليون متر مكعب).وأضاف، أن (ملاكات تشكيلات الوزارة وهي مديرية الموارد المائية ودائرة الصيانة ودائرة زهرة النيل وإدارة مشاريع الاهوار مستمرة في أعمالها بمكافحة نبات زهرة النيل قبل وداخل هور ابوزرك عن طريق الحفارات البرمائية والدوريات من العمال والزوارق وبجهود استثنائية وبإشراف مديرية الموارد المائية في الحافظة ).