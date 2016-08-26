زيادة قياسية في سكان المانيا 

– August 26, 2016

برلين-(أ ف ب) – سجلت المانيا في 2015 زيادة سكانية هي الاعلى منذ اعادة توحيدها بسبب تدفق المهاجرين الذين استقبلت البلاد اكثر من مليون منهم، بحسب ما اعلن معهد الاحصاءات في فيسبادن الجمعة. ومع نهاية العام الفائت، بلغ عدد سكان المانيا 82,2 مليونا بزيادة نسبتها 1,2 في المئة توازي نحو 978 الف شخص مقارنة بالعام 2014.

وقال المعهد في بيان انها «الزيادة السكانية الاعلى منذ 1992 والتي كانت بلغت يومها 700 الف شخص».

ومع نهاية 2015 ناهز عدد المقيمين الاجانب في المانيا 8,7 ملايين في زيادة نسبتها 14,7 في المئة، فيما بلغ عدد الالمان 73,5 مليونا.

واضاف المعهد ان عدد السكان الالمان كان سيشهد تراجعا لو لم يصل هذا العدد الكبير من اللاجئين ومعظمهم من سوريا والعراق وافغانستان.

وتواجه المانيا تقدما في اعمار سكانها ونسبة ولادات ضعيفة.