مجلس عشائر الموصل:إقالة وزير الدفاع إهانة مبيتة وداعش المستفيد الأول

– August 26, 2016

اربيل -بغداد – كريم عبد زاير

اعلن مجلس عشائر الموصل ان وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي يعد رمزاً وطنياً وشهيداً حياً في المعركة ضد الارهاب والفساد .

وقال مجلس عشائر الموصل في بيان ان اقالة وزير الدفاع اهانة مبيتة ضد الموصل واهلها ورجالاتها، وهو ما يؤكد لنا ان هناك من يريد السوء بهذه المدينة الكريمة.

واكد مجلس عشائر الموصل ان المستفيد الاول من اقالة خالد العبيدي بطل الحرب على الارهاب ،هو تنظيم داعش الارهابي فيما اجمع محللون امس على ان الهدف هو مزدوج من اقالة وزير الدفاع وسط المعركة لإبطاء معركة تحرير الموصل وحرفها عن اهدافها لصالح المليشيات وربما تنظيم داعش نفسه ولاغلاق ملفات فساد كبار الفاسدين في البرلمان بعد ان حاول العبيدي فضحهم.

وقال رئيس وزراء العراق حيدر العبادي أمس إن الجيش طرد تنظيم داعش من منطقة القيارة المنتجة للنفط الواقعة جنوبي الموصل المعقل الرئيسي للتنظيم المتشدد. حيث كان وزير الدفاع يقود المعارك قبل ساعة من اقالته. وقال المكتب الإعلامي للعبادي على تويتر إن «تحرير القيارة خطوة مهمة نحو تحقيق الهدف الكبير باستعادة الموصل.»

واستعادت القوات العراقية الشهر الماضي قاعدة القيارة الجوية التي تعتزم استخدامها كمركز لدعم القوات التي تتقدم صوب الموصل الواقعة على مسافة 60 كيلومترا إلى الشمال.

واستجوب البرلمان العراقي وزير الدفاع خالد العبيدي الخميس بشأن مزاعم فساد من نواب عليهم اشكالات ليطيح به من منصبه بينما يستعد الجيش لهجوم على الموصل المعقل الرئيسي لتنظيم داعش في العراق. وذلك بعد يوم من عودة سليم الجبوري رئيس البرلمان من ايران.

وقال نائبان إن البرلمان صوت بموافقة 142 نائبا ومعارضة 102 على سحب الثقة من العبيدي بعد استجوابه هذا الشهر بشأن عقود أسلحة. وكان العبيدي نفى مزاعم الفساد متهما بدوره رئيس البرلمان سليم الجبوري وخمسة نواب بارتكاب أخطاء.

وقاد العبيدي -وهو سني حليف لرئيس الوزراء الشيعي حيدر العبادي- حملة الجيش لاستعادة الأراضي التي استولى عليها تنظيم داعش المتشدد في 2014. وقال إنه تصدى للكسب غير المشروع بما في ذلك ما عرف بظاهرة «الجنود الأشباح» وهم أفراد من الجيش لا وجود لهم على أرضالواقع لكنهم يحصلون على رواتب.

وقال العبيدي في منشور على صفحته على فيسبوك في أعقاب تصويت البرلمان «أخيراً.. انتصر مَنْ أوصل العراق إلى ما وصل إليه الآن. فليعذرني الشعب والجيش فقد حاولت أن أحارب الفساد بالممكنات لكن يبدو إن أربابه أقوى وصوتهم أعلى وفعلهم أمضى.»

وبعد 13 عاما من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بصدام حسين وأطلق شرارة العنف الطائفي بلغ ترتيب العراق 161 من بين 168 دولة على مؤشر الفساد الذي تعده منظمة الشفافية الدولية.

ويعاد بناء الجيش العراقي ببطء بمساعدة تحالف تقوده الولايات المتحدة الذي يقصف مسلحي داعش في العراق وسوريا. واستعاد الجيش والميليشيات الشيعية مناطق كثيرة من داعش لكن الاختبار الأكبر سيكون في معركة الموصل.

ولم يتضح على الفور كيف سيؤثر رحيل العبيدي على الهجوم الذي يقول مسؤولون عراقيون إنه قد يبدأ في وقت قريب ربما الشهر المقبل وهو توقيت يعتبر بعض مسؤولي التحالف أنه طموح أكثر مما يلزم.