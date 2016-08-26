 إصابة محول للكهرباء في السعودية بصاروخ من اليمن

– August 26, 2016

بيروت- دبي -الزمان

ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) الرسمية أن النار شبت في محول للكهرباء الجمعة بعد إصابته بمقذوف أطلق من اليمن على جنوب المملكة.

ونقلت الوكالة عن مديرية الدفاع المدني في نجران قولها إنه لم يصب أحد في الهجوم وإن النار أخمدت.

وأضافت الوكالة «العمل جار حاليا لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه بالتنسيق مع الجهات المختصة بالشركة السعودية للكهرباء.»

كان تلفزيون برس الإيراني نقل في وقت سابق عن تلفزيون المسيرة اليمني أن صاروخا أصاب منشآت نفطية تابعة لشركة ارامكو السعودية. ولم تذكر واس أي شيء عن واقعة من هذا القبيل.

فيما نفت ايران الجمعة الاتهامات الاميركية بانها ارسلت صواريخ الى اليمن واتهمت الولايات المتحدة والسعودية باطالة امد الحرب في هذا البلد. وكان وزير الخارجية الاميركي جون كيري اتهم الخميس ايران بارسال صواريخ واسلحة اخرى متطورة الى اليمن، ما يشكل في نظره تهديدا ليس فقط للسعودية والمنطقة فحسب بل وايضا للولايات المتحدة. وردا على هذه الاتهامات، قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان هذه التصريحات «عارية تماما عن الصحة».

واضاف «مع هذا النوع من التعليقات تصبح الادارة الاميركية شريكا حتى في عمليات قتل اطفال وجرائم حرب يرتكبها النظام السعودي بحق الابرياء في اليمن». واضاف ظريف «ان كيري يعلم اكثر من اي شخص اخر ربما ان الحكومة السعودية هي التي تعرقل بشكل خطير منذ اكثر من سنة ونصف السنة الجهود لارساء وقف لاطلاق النار في اليمن». وكانت الرياض التي تتهم ايران بالسعي الى زعزعة الاستقرار عبر المتمردين الحوثيين في اليمن، اطلقت في اذار/مارس 2015 تحالفا عسكريا لدعم الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي طرد من صنعاء قبل بضعة اشهر. واسفر النزاع في اليمن منذ ذلك الحين عن سقوط اكثر من 6600 قتيل. وباءت محادثات السلام التي جرت برعاية الامم المتحدة بالفشل حتى الان.

واثناء زيارته الى السعودية اقترح كيري مبادرة سلام جديدة تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية في اليمن.