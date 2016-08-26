أول مجموعة من الأهالي والمقاتلين تخرج من حصار داريا

– August 26, 2016

اتفاق إردوغان وبوتين على التعجيل بتسليم المساعدات لحلب

أنقرة – دمشق -الزمان

قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في بيان إنه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية اليوم الجمعة على التعجيل بتسليم المساعدات لحلب السورية.

وقال البيان إن إردوغان أطلع بوتين على توغل تركيا في سوريا الذي بدأ يوم الأربعاء وإن الزعيمين أكدا على أهمية التعاون من أجل الأمن الإقليمي ضد جميع «المنظمات الإرهابية» بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية.

واتفق إردوغان وبوتين على عقد اجتماع ثنائي خلال قمة مجموعة العشرين في الصين خلال الأسبوع الأول من سبتمبر أيلول. وتعمل روسيا وتركيا على إصلاح العلاقات بعد أن توترت في أعقاب إسقاط تركيا مقاتلة روسية قرب الحدود السورية العام الماضي.

وبدأ سكان ومسلحو معارضة محاصرون منذ سنوات في مغادرة داريا بريف دمشق الجمعة مع بدء عملية إجلاء لوضع نهاية لأحد أطول المواجهات في الصراع السوري. وحصلت داريا على لقب دارياغراد لقدرتها على الصمود وعدم تمكن قوات الرئيس بشار الاسد من اقتحامها . وقال مكتباعلامي لاحد الفصائل في ريف دمشق ان ستمائة برميل متفجر نزل من الطائرات على داريا مع اربعة وعشرين صاروخا من نوع ارض ارض سكود روسي في فترة حصارها .

وتوصل مقاتلو المعارضة والجيش السوري لاتفاق أمس على إجلاء كل السكان ومقاتلي المعارضة عن البلدة التي يحاصرها الجيش السوري منذ عام 2012.

وقالت الأمم المتحدة إن شحنة واحدة فقط من المساعدات هي التي وصلت إلى المنطقة منذ ذلك الحين.

ورأى شاهد من رويترز ست حافلات تغادر البلدة. وأظهرت لقطات في التلفزيون الحكومي حافلات تتحرك بحذر وسط مجموعة كبيرة من الجنود في شوارع تتناثر الأنقاض على جوانبها.