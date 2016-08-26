فضيحة فساد القمح تطيح وزير التموين المصري 

– August 26, 2016

القاهرة -مصطفى عمارة

‎كشفت مصادر رقابية ل (الزمان) اسرار اقالة وزير التموين ،واكدت المصادر ان الوزير لم يستقل ولكن اجبر على الاستقالة، وان الاجهزة الرقابية قدمت 520 ورقة و 33 الف مستند للأجهزة السيادية عن الفساد فى 10 صوامع فقط . ‎واضافت المصادر ان قضية الفساد فى عملية توريد القمح الى الصوامع متورط بها شخصيات بارزة فى وزراتي الزراعة والتموين وعدد من نواب البرلمان، ولم تستبعد المصادر محاكمة الوزير جنائيا خاصة ان النائب العام بدأ التحقيق فى واستقالة حنفي هي أبرز تداعيات تحقيق لمعرفة ما إذا كانت ملايين الدولارات المخصصة لدعم المزارعين قد استخدمت لشراء قمح لم تتسلمه الوزارة.

وقال حنفي في معرض إعلان استقالته على شاشات التلفزيون الرسمي «تولي منصب وزاري لم يعد مغنما ولكنه عبء.»

وقال مسؤول حكومي لرويترز إنه تم تكليف وزير التجارة والصناعة طارق قابيل بتسيير شؤون وزارة التموين لحين تعيين وزير جديد. وتشهد مصر -أكبر مستورد للقمح في العالم- جدلا بشأن ما إذا كان جزء كبير من حوالي خمسة ملايين طن من القمح قالت الحكومة إنها اشترتها من محصول العام الحالي لا يوجد إلا على الورق بسبب قيام الموردين المحليين بتزوير الإيصالات لتقاضي مزيد من المدفوعات الحكومية. وقد تضطر مصر إذا كانت أرقام توريد القمح المحلي غير صحيحة إلى إنفاق المزيد على مشتريات القمح الأجنبي لتلبية الطلب المحلي في وقت تواجه فيه نقصا في الدولار يقوض قدرتها على الاستيراد. وقال نادر نور الدين المستشار السابق لوزير التموين «من المهم أن يعرف أيا كان من سيأتي بعده أن الوزير ليس فوق المساءلة وأنه سيخضع دائما للرقابة وسيكون تحت الأضواء.»

وتشرف وزارة التموين المصرية على برنامج دعم الغذاء الضخم وتتبعها الهيئة العامة للسلع التموينية وهي الجهة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن مشتريات الحبوب.

ويقول برلمانيون شكلوا لجنة لتقصي الحقائق إن كمية تصل إلى مليوني طن أو 40 بالمئة من القمح المورد محليا قد تكون مفقودة.القضية.

‎ ومن المتوقع ان يبدأ نواب البرلمان مناقشة تقرير تقصي الحقائق حول قضية وسط مطالبات بتسليم التقرير للنيابة العامة للتحقيق مع جميع المتورطين فى القضية .

‎فيما اكد مجدي ملك رئيس لجنة تقضي الحقائق فى تصريحات خاصة ان اقالة الوزير مجرد بداية واننا مستمرون فى مواجهة مافيا الفساد ولن نتوقف عن محاسبة المقصرين والعمل على اعادة حق الدولة والمواطن فى المقابل اكد خالد حنفي وزير التموين انه تعرض لظلم شديد واضاف انة سوف ينقل كافة ملفات الوزارة وخبراته فى ملف السلع التموينية للوزير المقبل للحفاظ على حقوق المواطن واختتم حنفي تصريحاته ان تولي منصب لم يعد نزاهة وانما هو عبئ امام طموحات الوطن .

‎فى السياق ذاته اكدت مصادر بمجلس الوزراء ان رئيس الوزراء بدأ مشاوراته لاجراء تعديل وزراء يشمل ما بين 4 الى 5 وزارات من وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمات وتشمل التموين والصحة والتربية والتعليم والتى شهدت قضايا شغلت الراي العام مؤخرا