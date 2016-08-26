إردوغان يفتتح الجسر الثالث على مضيق البوسفور

– August 26, 2016

اسطنبول- (أ ف ب) – افتتح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الجمعة ثالث جسر على مضيق البوسفور في اسطنبول، الذي بني في وقت قياسي.

ومن المفترض ان يخفف هذا الجسر الثالث القادر على استقبال السيارات والقطارات، من الزحمة على الجسرين الاخرين فوق مضيق البوسفور، وان يحسن الاتصال بين الضفتين الاوروبية والاسيوية لمدينة اسطنبول التي تعد 18 مليون نسمة.

وسيفتح جسر السلطان سليم امام العموم ابتداء من السبت، ويأتي بناؤه في اطار مشروع ضخم سيتيح لمدينة اسطنبول التوسع نحو البحر الاسود.

وقال اردوغان قبل ان يقص الشريط معلنا افتتاح الجسر “نحن في اوروبا وسنتصل بآسيا عبر البحر للمرة الثالثة” مضيفا “نحن نوصل القارتين بفضل هذا الجسر، والكثير من افلام العالم ستصور هنا”.

من جهته قال رئيس الحكومة بن علي يلديريم ان “اسطنبول هي مدينة جسور فريدة تربط بين القارات والثقافات”.

وتابع قائلا “ان جسر السلطان سليم ليس جسرا فقط بل هو تحفة فنية وهندسية”.

وصمم الجسر المهندس الفرنسي ميشال فيرلوجو والسويسري جان فرنسوا كلين وشيدته شركة كورية جنوبية، وهو يضاف الى سلسلة المشاريع الضخمة لمدينة اسطنبول التي كان اردوغان في السابق رئيس بلديتها.

ومن المقرر ان ينتهي العمل في مطار ثالث في اسطنبول عام 2018 كما سيفتتح نفق اوراسيا تحت البوسفور في نهاية كانون الاول/ديسمبر المقبل.