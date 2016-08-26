رحيل الاذاعي العراقي الرائد بهجت عبد الواحد

– August 26, 2016

توفي الاذاعي العراقي الرائد بهجت عبد الواحد في غربته في الولايات المتحدة

مخلفاً ارثاً كبيراً من العمل الاذاعي الذي تتلمذ عليه عدد كبير من الاذاعيين .

ويعرف الناس عبد الواحد لانه كان مذيعاً للاخبار لأكثر من ثلاثة عقود على قناة التلفزيون العراقي والاذاعة العراقية كذلك. وقرأ الاخبار التي تتحدث عن قصف بغداد خلال الحرب العراقية الايرانية. ولكن عاش في عزلة في الولايات المتحدة التي لجأ اليها. وحينما ادرك طلاب عبد الواحد من يكون، “بدأوا بالصراخ “نحن نعرفك! انت في فيلادلفيا معنا؟” بحسب ما تقوله زوجته هيفاء.

وكان الزوجان يعيشان في شقة صغيرة في شمال شرقي فيلادلفيا بالولايات المتحدة الاميركية.

وبعد الغزو الاميركي للعراق في 2003 وبعد اندلاع اعمال العنف الذي تبع الغزو، بدأ عبد الواحد باستلام رسائل تهديد بسبب شخصيته المعروفة. وفي احد الايام تلقى رسالة عبر البريد ظرفاً يحمل رصاصتين: الاولى كانت موجهة له والثانية لزوجته. وهربا الى الاردن بعد ان تلقيا ظرفاً ثانياً وحصلا على الموافقة للمجيء الى الولايات المتحدة في 2009. ويقول عبد الواحد “قال لي العديد من الناس “يا سيدي يوجد العديد من محطات التلفاز والاستوديوهات في بنسلفانيا والعديد من الصحف”. وفكر مع نفسه في الذهاب للعمل. ويقول “كنت سعيداً جداً”. ولكن تبين ان لا وجود لمحطة تلفاز عربية تبث في فيلادلفيا. اضافة الى ان صحة عبد الواحد قد تدهورت، وحددت خياراته. وعادة ما يسافر بصحبة قنينة اوكسجين. ويقول “انا رجل مسن الآن، ولكني اشعر في بعض الاحيان بأني جاهز لقراءة الاخبار او القيام بشيء يمكنني فعله. وحينما اجلس، استطيع العمل مدة خمسة الى ستة اشهر”.