زيادة مبيعات مايو البوركيني في فرنسا وجدل حاد حوله في المغرب العربي

– August 24, 2016

سيدني- الجزائر -(أ ف ب) : اكدت المصممة الاسترالية التي ابتكرت لباس البحر الاسلامي «البوركيني» عاهدة الزناتي ان الجدل الناشئ عن قرار عدد من البلديات الفرنسية حظره ادى الى زيادة كبيرة في مبيعاته. وقالت المصممة الزناتي التي تبلغ 48 عاما وتتخذ مقرا في سيدني لوكالة فرانس برس «هذا جنون»، مضيفة «الاحد تلقينا 60 طلبية عبر الانترنت كلها من افراد غير مسلمين»، مشيرة الى تلقي 10 الى 12 طلبية في العادة ايام الاحاد. وفيما تعذر عليها تحديد عدد الطلبيات الواردة في الاسبوع الفائت اكدت تلقي رسائل دعم كثيرة منذ قرار عدة بلديات على الساحل الفرنسي منع هذا الزي على الشواطئ.في منتصف الاسبوع اعرب رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس عن دعم قرار رؤساء البلديات، واغلبهم من اليمين، الذين اتخذوا قرار الحظر.واوضحت الزناتي اللبنانية الاصل انها صممت البوركيني قبل 10 سنوات في سيدني كوسيلة اندماج تجيز للمسلمات الاستمتاع بالشاطئ.وقالت ان «عددا كبيرا من اللواتي راسلنني من المصابات بسرطان الثدي، واوضحن انهن لطالما بحثن عن لباس مشابه».فيما يلقى النقاش الذي اثير هذا الصيف في فرنسا حول البوركيني القليل من الاهتمام في شمال افريقيا حيث ينتشر اساسا لباس البحر المحتشم على الشواطئ فيما تفضل بعض النساء ارتياد مسابح مخصصة لهن.قلما تجرؤ النساء اليوم على ارتداء لباس البحر وخصوصا البيكيني على الشواطئ العامة في منتجع زيرالدا الساحلي غرب العاصمة الجزائرية.وتقول حكيمة استاذة الرياضيات انها تسبح بالبركيني او لباس البحر الاسلامي، ثم تلف نفسها بوشاح كبير لدى خروجها من الماء. وتضيف «هذا اكثر حشمة. لباس البحر الذي يغطي الجسم كله حل للمسلمات المتدينات من محبات السباحة».ولكن البعض يرتدين البوركيني مضطرات. وتقول منال براهيمي الطالبة في علم الاحياء «اعشق السباحة ولكن اذا ارتديت ثوب سباحة عاديا ينظرون الي وكأنني آتية من المريخ».وتقول سهام البالغة من العمر 24 عاما انها قررت ان ترتدي فوق ثوب السباحة سروالا قصيرا لتفادي النظرات».وتتنوع ملابس البحر التي ترتديها النساء على شواطئ الرباط، من شورت البرمودا الى السروال الطويل الملتصق بالجسم، الى سروال الجينز القصير وحتى القمصان القطنية.ولكن يندر مشاهدة امرأة بالبوركيني، او اللباس الذي صممته استرالية من اصل لبناني اذ ان سعره الذي يبلغ في المتوسط 500 درهم (50 يورو) يعتبر فوق قدرة الكثيرات.ويقول ميلود المتقاعد ان «هذه الظاهرة جلبها المغتربون. لقد نقلوا هذه الموضة معهم هذه السنة خلال قضاء اجازتهم على الشواطئ المغربية» ولا سيما في شمال البلاد المحافظ.ويرى فاضل الاربعيني انها «قضية تجارية في الاساس لترويج بضاعة متاجر الموضة الاسلامية. لكن معظم الناس هنا لا يكترثون للامر».

مسابح للنساء -وعليه يبدو ان الجدال الذي نشأ في فرنسا بعد منع البوركيني على شواطئ بعض مدن الجنوب مثل نيس وكان، لم يصل الى بلدان شمال افريقيا.ويقول عالم الاجتماع عبد الستار سحباني ان «هذا الجدال لا يلقى اي صدى في تونس. ارتداء البوركيني الذي انتشر بشكل كبير منذ ثورة 2011 لم يثر اي مشكلة على الشواطئ. وما يشغل التونسيين هذا الصيف هو الوضع الاقتصادي والامني».وادى توجه البلاد المحافظ الى فتح مسابح خاصة للنساء والاطفال مثل «نادي مارينا» في شرق العاصمة الجزائرية.ورغم ارتفاع سعر الدخول الى النادي، تتوافد اليه النساء من المحجبات او غير المحجبات ويمكن رؤيتهن حول المسبح بلباس البيكيني او البوركيني بعيدا عن عيون الرجال. ويعمل في المسبح نساء فقط معظمهن طالبات يعملن كنادلات او منقذات.