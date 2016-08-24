النمر «لذيذ» وزملاؤه يغادرون غزة طلباً لحياة أفضل

– August 24, 2016

معبر بيت حانون -(أ ف ب) – غادر النمر «لذيذ» برفقة مجموعة من الحيوانات الاخرى الاربعاء «اسوأ حديقة حيوانات في العالم» في خان يونس في قطاع غزة طلبا لحياة افضل في جنوب افريقيا والاردن واسرائيل.

فقبيل الفجر حمل «لذيذ»، و15 من رفاقه من بينها طائرا ايمو استراليان وسلحفاتان ضخمتان وشيهم وقردة وبجعة، في اقفاص الى مقطورة توجهت الى معبر ايريز الفاصل بين اسرائيل وقطاع غزة، على ما افاد مراسل وكالة فرانس برس. واستيقظت القردة الخمسة التي خدرت لعملية النقل قبل يوم، لتترك وراءها بؤس حديقة حيوانات خان يونس في جنوب القطاع. ويمثل نقل الحيوانات نهاية «اسوأ حديقة حيوانات في العالم»، على ما وصفتها منظمة «المخالب الاربعة» (فور بوز) الدولية للرفق بالحيوان التي نسقت هذه العملية بالتعاون مع السلطات الاسرائيلية والفلسطينية. وعندما كانت الحديقة التي افتتحت في العام 2007، في اوجها كانت تقيم فيها مئات الحيوانات التي احضرت من مصر والسودان وجنوب افريقيا، على ما يؤكد صاحبها. واعرب زياد عويضة مالك الحديقة عن حزنه الشديد لرؤية حيواناته تغادر القطاع. وقال «احضرت هذه الحيوانات من ليبيا والسودان ومصر وحتى جنوب افريقيا، الى غزة». والقى عويضة باللوم على «الظروف الصعبة التي نعيش فيها والاقتصاد المتدهور والحصار الغاشم». واكد الطبيب البيطري النمساوي من اصول مصرية امير خليل الذي زار الحديقة مرات عدة في الاشهر الاخيرة، ان الحيوانات ستذهب الى اسرائيل ثم الى الاردن. واوضح الطبيب خليل ان النمر «لذيذ» سيوضع في قفص مخصص للنقل الجوي ليتابع طريقه الى محمية في جنوب افريقيا. وقبل سنوات قليلة، كانت العائلات تتوافد يوميا لزيارة حديقة الحيوانات هذه التي تبلغ مساحتها الفي متر مربع وسط الاراضي الزراعية في خان يونس في جنوب القطاع.

وشهد قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، بين عامي 2008 و2014، ثلاثة حروب مع اسرائيل.

ونفق الكثير من الحيوانات خلال الحرب الاخيرة مع اسرائيل.

فقد شنت اسرائيل في صيف العام 2014 حربا على قطاع غزة استمرت خمسين يوما وكانت الاطول والاكثر دموية ودمارا بين الحروب الثلاثة على القطاع واسفرت عن مقتل اكثر من 2200 فلسطيني، و73 اسرائيليا غالبيتهم من الجنود.