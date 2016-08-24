النجم روبرت دينيرو يعود لحلبة الملاكمة في دور المدرب 

– August 24, 2016

ألبا و جونز في فيلم الحركة الجديد

باريس – لوس أنجليس -(رويترز) – يعود النجم روبرت دي نيرو إلى حلبة الملاكمة في الفيلم الجديد (هاندز اوف ستون). لكنه لا يسدد اللكمات هذه المرة بل يؤدي دور (راي ارسيل) مدرب (روبرتو دوران) الملاكم الشهير من بنما الذي يؤدي دوره الممثل إدجار راميريز. وبعد عرض الفيلم في مهرجان كان السينمائي الدولي في مايو أيار حضر نجومه العرض الأول له في نيويورك مساء يوم الاثنين استعدادا لطرحه في دور السينما. وفاز دي نيرو (73 عاما) بجائزة أوسكار عن فيلم (رادجينج بول) في 1981 والذي تدور أحداثه حول رياضة الملاكمة أيضا. ويؤدي المغني اشر شخصية (شوجار راي ليونارد) منافس دوران كما قدم الأغنية الرئيسية للفيلم. وقال اشر «لكل فيلم عظيم أغنية. ولكل لحظة عظيمة أغنية. إن الموسيقى هي أفضل موصل للعاطفة والزمن.» ورغم أن الفيلم يتناول حياة ومسيرة دوران (65 عاما) فإن راميريز قال إن رياضة الملاكمة هي مجرد سياق للأحداث. وقال «كان من الممكن أن تكون رياضة الجولف .. لا يهم. إنها قصة إنسانية وعالمية.» وقالت الممثلة الكوبية آنا دي أرماس التي تلعب دور فيليسيداد زوجة دوران إن الفيلم يتحدث عن قصة حب. وأضافت «هذا الفيلم ليس عن الملاكمة فحسب. إنها قصة حب جميلة. عندما يشاهد الناس سيرون كيف كانت فيليسيداد مهمة في حياة دوران.» ويطرح فيلم (هاندز اوف ستون) في دور السينما الأمريكية يوم الجمعة. فيما تشارك الممثلة جيسيكا ألبا النجم تومي لي جونز والممثل جيسون ستاثام بطولة فيلم الحركة الجديد (ميكانيك: ريزراكشن) وهو جزء ثان لفيلم إثارة طرح عام 2011 وتدور أحداثه حول قاتل مأجور. ويقدم ستاثام من جديد دور آرثر بيشوب الشخصية الرئيسية في الفيلم الذي يحتوي على الكثير من مشاهد الحركة. وقال في العرض الأول للفيلم بمدينة لوس أنجليس أمس الاثنين «يدفع الناس أموالهم ويريدون التسلية … إذا كنت من محبي أفلام الحركة فأعتقد أنك لن تخسر أموالك. فالفيلم يضم أماكن تصوير ضخمة ومواقع جيدة.» وقوبل الجزء الأول من الفيلم وعنوانه (ميكانيك) بآراء متباينة من الجمهور لكن موقع موجو الإلكتروني لإيرادات الأفلام يقول إن الجزء الأول حقق إيرادات بلغت 62 مليون دولار حول العالم.

ويبدأ عرض فيلم (ميكانيك: ريزراكشن) في دور السينما حول العالم اعتبارا من بعد غد الخميس .