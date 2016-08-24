الصين تعاقب مديري الشركات الخاسرة

– August 24, 2016

شنغهاي -(رويترز) – تقضي قواعد جديدة نشرتها الحكومة الصينية الثلاثاء بأن تعاقب السلطات مديري الشركات المملوكة للدولة التي تمنى بخسائر إذا ما ثبتت مسؤوليتهم عن خسارة أصول مملوكة للدولة أو بيع حصص بأسعار زهيدة.

وبحسب بيان نشر على الموقع الرسمي للحكومة سيخضع مديرو الشركات المملوكة للدولة لمحاسبة صارمة إذا انتهكوا القواعد أو أخلوا بمهام عملهم بما يؤدي لخسارة أصول مملوكة للدولة «أو أي عواقب وخيمة أخري».

وأظهرت الوثيقة أن الحكومة ستسعي لتطبيق نظام جديد بنهاية عام 2017 يوضح دور ومسؤوليات مديري الشركات المملوكة للدولة.

وتشرع الصين في إصلاح القطاع الحكومي الضخم المثقل بالديون والذي يعاني في ظل نظام يلزمه بتحقيق أقصي مكاسب اقتصادية وتنفيذ أهداف السياسات الحكومية في الوقت ذاته.

وتعهدت الحكومة بتشكيل شركات قادرة على الابتكار والمنافسة عالميا من خلال عمليات دمج ومبادلة أصول وإصلاحات إدارية. كما دعا الرئيس شي جين بينغ لتعزيز دور الحزب الشيوعي الصيني .